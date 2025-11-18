Одним увольнением Ермака уже не обойтись: к каким шагам готовится Зеленский

Рубрики
Кравцев Сергей
Все большее подтверждение набирают слухи, что президент Владимир Зеленский действительно рассматривает вариант увольнения главы ОП Андрея Ермака, если история с "пленками Миндича" раскрутится еще больше вокруг людей, которых привел именно Ермак. Такое мнение высказал общественный деятель и блогер Евгений Прокопишин.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Эксперт предполагает, что если Ермака уволят, то его место может получить Свириденко или Маркарова, второй Зеленский уже ищет должность после встречи с ней на днях. Дальше, если Свириденко уйдет в ОП, то премьером станет Федоров, никого иного ВР уже не поддержит.
Евгений Прокопишин обратил внимание, что депутаты Слуги народа уже отказались голосовать бюджет 2026 года, голосование перенесли на декабрь
При этом Евгений Прокопишин добавляет, что нет никаких гарантий, что Умеров (СНБО), как и говорят в его пресс-службе, вернется в Украину, здесь его уже ждет НАБУ с подозрением, ему лично звонил Зеленский и потребовал вернуться.
