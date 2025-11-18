Одним увольнением Ермака уже не обойтись: к каким шагам готовится Зеленский

Все большее подтверждение набирают слухи, что президент Владимир Зеленский действительно рассматривает вариант увольнения главы ОП Андрея Ермака, если история с "пленками Миндича" раскрутится еще больше вокруг людей, которых привел именно Ермак. Такое мнение высказал общественный деятель и блогер Евгений Прокопишин.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Эксперт предполагает, что если Ермака уволят, то его место может получить Свириденко или Маркарова, второй Зеленский уже ищет должность после встречи с ней на днях. Дальше, если Свириденко уйдет в ОП, то премьером станет Федоров, никого иного ВР уже не поддержит.

"В ВР уже произошел бунт в Слуге народа, многие депутаты давно устали от Ермака и требуют его отставки, угрожают выйти из фракции и официально развалить Коалицию. Тогда Зеленскому придется идти на союз с другими фракциями и менять правительство, где будут и их люди", – отметил эксперт.

Евгений Прокопишин обратил внимание, что депутаты Слуги народа уже отказались голосовать бюджет 2026 года, голосование перенесли на декабрь

"Вместе с Ермаком пойдут еще многие известные люди во власти, в том числе госпредприятия, которых он повсюду расставил и против которых уже готовятся подозрения также. ОП сейчас боится новых пленок от НАБУ, где уже история крутится не вокруг энергетики, а вокруг военных закупок и построения линий обороны, готовят антикризисные решения, включая новую раздачу денег", – отметил эксперт.

При этом Евгений Прокопишин добавляет, что нет никаких гарантий, что Умеров (СНБО), как и говорят в его пресс-службе, вернется в Украину, здесь его уже ждет НАБУ с подозрением, ему лично звонил Зеленский и потребовал вернуться.

