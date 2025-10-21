Один депутат проголосовал против продолжения мобилизации в Украине: как объяснил

Верховная Рада Украины 21 октября приняла решение о продлении действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней до 3 февраля 2026 года. Соответствующие законопроекты были внесены президентом Владимиром Зеленским. За военное положение проголосовали 317 народных депутатов, за мобилизацию – 315.

Один депутат проголосовал против продолжения мобилизации в Украине

Однако в парламенте нашелся один народный депутат, выступивший против — Алексей Гончаренко из фракции "Европейская солидарность". После голосования Гончаренко объяснил свою позицию в соцсетях. По его словам, он не может поддержать продление мобилизации до тех пор, пока Верховная Рада не примет четкие правила сроков службы мобилизованных военных.

"Я проголосовал ПРОТИВ продолжения общей мобилизации! Как я говорил раньше – я не буду поддерживать общую мобилизацию, пока не будут определены сроки службы!", — написал народный депутат.

Это уже в третий раз, когда Гончаренко голосует против продолжения мобилизации и военного положения. Ранее он неоднократно подчеркивал, что украинские власти должны принять закон, определяющий предельные сроки пребывания военнослужащих на фронте.

Продолжение военного положения: что известно

В соответствии с принятым решением, военное положение и общая мобилизация будут продолжаться с 5 ноября 2025 года по 3 февраля 2026 года. Это уже 17-е голосование Верховной Рады за продление этих режимов с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

