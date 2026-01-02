logo_ukra

Новий голова: що відбувається в Офісі Президента

Зеленський визначив нового керівника Офісу президента, але реальний вплив може залишитися незмінним

2 січня 2026, 01:29
Ткачова Марія

Президент України, за наявною інформацією зі ЗМІ, визначився з кандидатурою нового очільника Офісу президента. Йдеться про чинного уповноваженого з питань санкційної політики Владислава Власюка. Про це повідомляло Дзеркало Тижня.

Новий голова в Офісі Президента

Водночас у політичному середовищі таке кадрове рішення оцінюють як суто формальне. Нового керівника ОП вважають значно слабшою фігурою порівняно з попередником, який, попри формальне звільнення, зберігає неофіційний, але ключовий вплив на ухвалення рішень.

"Наші гроші" зазначають, що за такої конфігурації новий голова Офісу президента не матиме реальних важелів впливу на силовий блок або стратегічні процеси. Його роль, імовірно, зведеться до протокольних і процедурних функцій, тоді як фактичний центр ухвалення рішень залишиться поза межами формальної посади.

У результаті таке призначення може ще більше знецінити інституційну вагу посади голови Офісу президента. Реальний вплив цієї позиції, за оцінками оглядачів, був суттєво розширений у попередні роки саме завдяки неформальному впливу, а не посадовим повноваженням.

Аналітики вважають, що нинішнє кадрове рішення лише закріплює цю модель: формальний керівник без самостійної політичної ваги та неофіційний центр впливу, який і надалі визначатиме ключові рішення.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у ніч на 1 січня підрозділи Сил спеціальних операцій завдали серії точних ударів по російських військових цілях на тимчасово окупованій території Донецької області.
За допомогою далекобійних безпілотників було знищено командний пункт штурмового підрозділу, який входив до складу 68-го танкового полку 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії РФ. Об’єкт розташовувався в районі Авдіївки.



Джерело: https://t.me/NashiGroshiUA/2820
