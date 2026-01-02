logo

BTC/USD

88666

ETH/USD

3013.51

USD/UAH

42.17

EUR/UAH

49.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Новый глава: что происходит в Офисе Президента
commentss НОВОСТИ Все новости

Новый глава: что происходит в Офисе Президента

Зеленский определил нового руководителя Офиса президента, но реальное влияние может остаться неизменным

2 января 2026, 01:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент Украины, по имеющейся информации из СМИ, определился с кандидатурой нового главы Офиса президента. Речь идет о действующем уполномоченном по санкционной политике Владиславе Власюке. Об этом сообщало Зеркало Недели.

Новый глава: что происходит в Офисе Президента

Новый глава Офиса Президента

В то же время в политической среде такое кадровое решение оценивают как чисто формальное. Нового руководителя ОП считают значительно более слабой фигурой по сравнению с предшественником, который, несмотря на формальное увольнение, сохраняет неофициальное, но ключевое влияние на принятие решений.

"Наши деньги" отмечают, что при такой конфигурации у нового главы Офиса президента нет реальных рычагов влияния на силовой блок или стратегические процессы. Его роль, вероятно, сведется к протокольным и процедурным функциям, тогда как фактический центр принятия решений останется вне формальной должности.

В результате такое назначение может еще больше обесценить институциональный вес поста главы Офиса президента. Реальное влияние этой позиции, по оценкам обозревателей, было существенно расширено в предыдущие годы именно благодаря неформальному влиянию, а не должностным полномочиям.

Аналитики считают, что нынешнее кадровое решение лишь закрепляет эту модель: формальный руководитель без самостоятельного политического веса и неофициальный центр влияния, который будет и дальше определять ключевые решения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночь на 1 января подразделения Сил специальных операций нанесли серии точных ударов по российским военным целям на временно оккупированной территории Донецкой области.
С помощью дальнобойных беспилотников был уничтожен командный пункт штурмового подразделения, входившего в состав 68-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии РФ. Объект размещался в районе Авдеевки.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/NashiGroshiUA/2820
Теги:

Новости

Все новости