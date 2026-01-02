Новый глава: что происходит в Офисе Президента

Президент Украины, по имеющейся информации из СМИ, определился с кандидатурой нового главы Офиса президента. Речь идет о действующем уполномоченном по санкционной политике Владиславе Власюке. Об этом сообщало Зеркало Недели.

Новый глава Офиса Президента

В то же время в политической среде такое кадровое решение оценивают как чисто формальное. Нового руководителя ОП считают значительно более слабой фигурой по сравнению с предшественником, который, несмотря на формальное увольнение, сохраняет неофициальное, но ключевое влияние на принятие решений.

"Наши деньги" отмечают, что при такой конфигурации у нового главы Офиса президента нет реальных рычагов влияния на силовой блок или стратегические процессы. Его роль, вероятно, сведется к протокольным и процедурным функциям, тогда как фактический центр принятия решений останется вне формальной должности.

В результате такое назначение может еще больше обесценить институциональный вес поста главы Офиса президента. Реальное влияние этой позиции, по оценкам обозревателей, было существенно расширено в предыдущие годы именно благодаря неформальному влиянию, а не должностным полномочиям.

Аналитики считают, что нынешнее кадровое решение лишь закрепляет эту модель: формальный руководитель без самостоятельного политического веса и неофициальный центр влияния, который будет и дальше определять ключевые решения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночь на 1 января подразделения Сил специальных операций нанесли серии точных ударов по российским военным целям на временно оккупированной территории Донецкой области.

С помощью дальнобойных беспилотников был уничтожен командный пункт штурмового подразделения, входившего в состав 68-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии РФ. Объект размещался в районе Авдеевки.

