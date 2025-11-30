logo

BTC/USD

91070

ETH/USD

3004.38

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Новое назначение Зеленского: кто стал советником по вопросам восстановления
commentss НОВОСТИ Все новости

Новое назначение Зеленского: кто стал советником по вопросам восстановления

Президент Владимир Зеленский привлек послиню Украины в США Оксану Маркарову для работы по восстановлению и инвестиционным проектам, назначив ее своим советником

30 ноября 2025, 13:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент Владимир Зеленский сообщил о назначении Оксаны Маркаровой своим советником по вопросам восстановления и инвестиционной политики. В этой должности она будет консультировать по улучшению бизнес-климата, укреплению финансовой устойчивости Украины и привлечению новых инвестиций.

Новое назначение Зеленского: кто стал советником по вопросам восстановления

Оксана Маркарова

Маркарова также будет работать над формированием комплексного подхода к послевоенному восстановлению вместе с международными партнерами и государственными институтами. Речь идет о долгосрочных экономических решениях, обеспечивающих стране устойчивость после завершения боевых действий.

Президент подчеркнул, что, кроме ежедневной борьбы за независимость, Украина должна строить планы на восстановление экономики. Это задача для правительства, всех профильных ведомств, украинского бизнеса, а также специалистов, которые могут усилить работу государства в этом направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Брянске агенты движения "АТЕШ" провели точечную диверсию на местной железной дороге и подожгли военный электровоз. Именно этот локомотив использовался для транспортировки боеприпасов, техники и других грузов, которые россияне направляли на северный фронт.
Брянск остается важным логистическим хабом для российской армии — через него проходят эшелоны, обеспечивающие Северную группу войск и маршруты в приграничные районы. Уничтожение локомотива в этом районе повлекло за собой серьезный сбой в перемещении складов, которые готовили к отправке в сторону Сумщины.

Нарушенные графики, задержанные эшелоны и уменьшенные темпы снабжения оказывают дополнительное давление на российское командование, которое пытается поддерживать постоянный поток ресурсов на передовую. Подпольщики подчеркивают, что российский тыл небезопасен — их группы работают внутри логистических центров, демонстрируя, что даже глубокие регионы РФ не могут гарантировать стабильность военных перевозок. Диверсии такого типа постепенно подрывают способность русской армии быстро опрокидывать резервы и поддерживать наступательные операции.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17076
Теги:

Новости

Все новости