Президент Владимир Зеленский сообщил о назначении Оксаны Маркаровой своим советником по вопросам восстановления и инвестиционной политики. В этой должности она будет консультировать по улучшению бизнес-климата, укреплению финансовой устойчивости Украины и привлечению новых инвестиций.

Маркарова также будет работать над формированием комплексного подхода к послевоенному восстановлению вместе с международными партнерами и государственными институтами. Речь идет о долгосрочных экономических решениях, обеспечивающих стране устойчивость после завершения боевых действий.

Президент подчеркнул, что, кроме ежедневной борьбы за независимость, Украина должна строить планы на восстановление экономики. Это задача для правительства, всех профильных ведомств, украинского бизнеса, а также специалистов, которые могут усилить работу государства в этом направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Брянске агенты движения "АТЕШ" провели точечную диверсию на местной железной дороге и подожгли военный электровоз. Именно этот локомотив использовался для транспортировки боеприпасов, техники и других грузов, которые россияне направляли на северный фронт.

Брянск остается важным логистическим хабом для российской армии — через него проходят эшелоны, обеспечивающие Северную группу войск и маршруты в приграничные районы. Уничтожение локомотива в этом районе повлекло за собой серьезный сбой в перемещении складов, которые готовили к отправке в сторону Сумщины.





Нарушенные графики, задержанные эшелоны и уменьшенные темпы снабжения оказывают дополнительное давление на российское командование, которое пытается поддерживать постоянный поток ресурсов на передовую. Подпольщики подчеркивают, что российский тыл небезопасен — их группы работают внутри логистических центров, демонстрируя, что даже глубокие регионы РФ не могут гарантировать стабильность военных перевозок. Диверсии такого типа постепенно подрывают способность русской армии быстро опрокидывать резервы и поддерживать наступательные операции.

