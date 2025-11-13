"Немає слів": у Верховній Раді відібрало мову через нове рішення Кабміну

Кабінет міністрів планує виділити ще 1,64 млрд гривень з резервного фонду державного бюджету на фінансування програми "Національний кешбек". Однак, за даними Міністерства фінансів, коштів у фонді вже не вистачає.

У Верховній Раді критикують додаткове фінансування "Національного кешбеку"

Як повідомляє видання "Економічна правда" із посиланням на супровідні документи, уряд пропонує збільшити видатки за програмою "Надання державної допомоги покупцям товарів українського виробництва" на 1,641 млрд гривень. Джерелом фінансування стане резервний фонд держбюджету.

Це вже не перше рішення про виділення коштів на "Національний кешбек". У червні 2025 року уряд уже перерозподілив із резервного фонду понад 2,4 млрд гривень на виплату кешбеку громадянам, які купували товари українського виробництва. Ще 163 млн гривень тоді спрямували на часткову компенсацію вартості техніки та обладнання українського виробництва.

У пояснювальній записці до нової постанови зазначено, що після серпня 2025 року залишок коштів за програмою становив лише 496,2 тис. гривень, що фактично унеможливлює подальші виплати громадянам. Водночас у висновках Міністерства фінансів наголошується, що у резервному фонді наразі недостатньо коштів, аби профінансувати додаткові видатки за цією програмою.

Така ситуація викликала різку реакцію у Верховній Раді. Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк коротко прокоментував ініціативу Кабміну у своєму Telegram-каналі.

"Д***!!! Немає слів", — вказує депутат.

Депутатка від "Європейської Солідарності" Ніна Южаніна наголосила, що до програми "Національний кешбек" є "багато питань". Нардепка вказує, що Кабмін не повідомляє про результати реалізації програми, зокрема, яка частка на внутрішньому ринку припадає на товари, що беруть участь у ній, як змінився імпорт цих товарів і скільки саме коштів уже витрачено на адміністрування цієї програми.