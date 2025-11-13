"Нет слов": в Верховной Раде отобрало язык из-за нового решения Кабмина

Кабинет министров планирует выделить еще 1,64 млрд. гривен из резервного фонда государственного бюджета на финансирование программы "Национальный кэшбек". Однако, по данным Министерства финансов, средств в фонде уже не хватает.

В Верховной Раде критикуют дополнительное финансирование "Национального кэшбека"

Как сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на сопроводительные документы, правительство предлагает увеличить расходы по программе "Оказание государственной помощи покупателям товаров украинского производства" на 1,641 млрд гривен. Источником финансирования станет резервный фонд госбюджета.

Это уже не первое решение о выделении средств на "Национальный кэшбек". В июне 2025 года правительство уже перераспределило из резервного фонда более 2,4 млрд гривен на выплату кэшбека гражданам, покупавшим товары украинского производства. Еще 163 млн. гривен тогда направили на частичную компенсацию стоимости техники и оборудования украинского производства.

В пояснительной записке к новому постановлению отмечено, что после августа 2025 года остаток средств по программе составил лишь 496,2 тыс. гривен, что фактически делает невозможным дальнейшие выплаты гражданам. В то же время в выводах Министерства финансов отмечается, что в резервном фонде недостаточно средств, чтобы профинансировать дополнительные расходы по этой программе.

Подобная ситуация вызвала резкую реакцию в Верховной Раде. Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк кратко прокомментировал инициативу Кабмина в своем Telegram-канале.

"Д***!!! Нет слов", – указывает депутат.

Депутат от "Европейской Солидарности" Нина Южанина подчеркнула, что к программе "Национальный кэшбек" есть "много вопросов". Нардепка указывает, что Кабмин не сообщает о результатах реализации программы, в частности, какая доля на внутреннем рынке приходится на участвующие в ней товары, как изменился импорт этих товаров и сколько именно средств уже потрачено на администрирование этой программы.