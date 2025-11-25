Небезпечний сценарій: що буде, якщо України відмова від мирного плану США

У разі, якщо Україна відмовиться погодитися на 28 пунктів американського мирного плану щодо завершення війни з РФ, адміністрація Трампа може припинити продаж озброєння Україні за рахунок європейського фінансування та навіть розглянути питання про скасування санкцій проти Росії. Про це у розмові з Главредом розповів ветеран російсько-української війни, колишній командир взводу батальйону "Айдар" і військовий аналітик Євген Дикий.

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

Він підкреслив, що саме можливе зняття американських санкцій становить для України значно серйознішу загрозу. За словами експерта, навіть якщо США припинять постачання озброєнь і фінансування, Україна здатна знайти альтернативи — їхня роль у війні поступово зменшується. Натомість європейські обмеження без підтримки Вашингтона втратять силу, а Росія отримає додатковий простір для продовження бойових дій.

"І все-таки війна ведеться не пачками грошей, а людьми і "залізом". І з тим, і з іншим у росіян вже проблеми, у них далеко не все "в шоколаді". Звичайно, це не означає, що таких проблем немає у нас. Між іншим, те, що Росія зараз висуває ці умови капітуляції, теж є певним сигналом. Адже якби росіяни вважали, що здатні дійти до Дніпра (річки), окупувати все лівобережжя, а також повторити похід на Київ, вони навіть на такі умови зараз би не погоджувалися", — зазначив він.

За оцінкою Дикого, такі дії Трампа фактично дають Москві можливість уникнути поразки, схиляючи Україну до проміжної капітуляції. Це дозволило б Росії відновити ресурси, вийти з кризи й у майбутньому знову розпочати масштабні бойові дії. Він наголосив, що саме зараз Україна має найкращі шанси вистояти, тому продовження спротиву є життєво необхідним за будь-яких обставин.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент США Дональд Трамп заявив, що процес досягнення мирної угоди між Україною та Росією знаходиться "дуже близько" до закінчення. Однак зауважив, що очікував швидшого завершення війни в Україні.

Дональд Трамп під час традиційної церемонії помилування індиків у Рожевому саду Білого дому напередодні Дня подяки виступив перед журналістами, де розповів, що, попри складнощі, бачить реальний поступ у мирних переговорах.

"Це нелегко, але я думаю, що ми досягнемо цього. Я думаю, що ми дуже близькі до угоди… Ми досягаємо прогресу", — заявив президент США, відповідаючи на питання про перспективи завершення війни в Україні.

Президент США також визнав, що очікував легшого процесу зупинення російського вторгнення, ніж той, з яким він стикається зараз.

