Опасный сценарий: что будет, если Украина отказ от мирного плана США

В случае если Украина откажется согласиться на 28 пунктов американского мирного плана по завершению войны с РФ, администрация Трампа может прекратить продажу вооружения Украине за счет европейского финансирования и даже рассмотреть вопрос об отмене санкций против России. Об этом в разговоре с Главредом рассказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир взвода батальона "Айдар" и военный аналитик Евгений Дикий.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Он подчеркнул, что именно возможное снятие американских санкций представляет для Украины более серьезную угрозу. По словам эксперта, даже если США прекратят поставки вооружений и финансирования, Украина способна найти альтернативы, их роль в войне постепенно уменьшается. Европейские ограничения без поддержки Вашингтона потеряют силу, а Россия получит дополнительное пространство для продолжения боевых действий.

"И все-таки война ведется не пачками денег, а людьми и "железом". И с тем, и с другим у россиян уже проблемы, у них далеко не все "в шоколаде". Конечно, это не значит, что таких проблем нет у нас. Между прочим, то, что Россия сейчас выдвигает эти условия капитуляции, тоже есть определенный сигнал. оккупировать все левобережье, а также повторить поход на Киев, они даже на такие условия сейчас бы не соглашались", — отметил он.

По оценке Дикого, такие действия Трампа фактически позволяют Москве избежать поражения, склоняя Украину к промежуточной капитуляции. Это позволило России восстановить ресурсы, выйти из кризиса и в будущем снова начать масштабные боевые действия. Он подчеркнул, что именно сейчас Украина имеет наилучшие шансы выстоять, поэтому продолжение сопротивления жизненно необходимо при любых обстоятельствах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что процесс достижения мирного соглашения между Украиной и Россией находится "очень близко" к окончанию. Однако отметил, что ожидал скорейшего завершения войны в Украине.

Дональд Трамп во время традиционной церемонии помилования индюков в Розовом саду Белого дома накануне Дня благодарения выступил перед журналистами, где рассказал, что, несмотря на сложности, видит реальное продвижение в мирных переговорах.

"Это нелегко, но я думаю, что мы добьемся этого. Я думаю, что мы очень близки к соглашению… Мы достигаем прогресса", — заявил президент США, отвечая на вопрос о перспективах завершения войны в Украине.

Президент США также признал, что ожидал более легкого процесса остановки российского вторжения, чем тот, с которым он сталкивается сейчас.

