logo_ukra

BTC/USD

87235

ETH/USD

2825.93

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2025 Найглибша політична криза в Україні від часу повномасштабного вторгнення
commentss НОВИНИ Всі новини

Найглибша політична криза в Україні від часу повномасштабного вторгнення

Данило Гетманцев заявив, що Україна переживає одну з найглибших політичних криз з початку війни та закликав владу й опозицію припинити внутрішні конфлікти заради захисту держави

2 грудня 2025, 14:12
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Данило Гетманцев публічно звернув увагу на те, що нинішня політична ситуація в Україні є однією з найгостріших від моменту повномасштабного вторгнення. На його думку, причиною кризи стали посадовці, які зловживали владою, займаючись корупційними схемами замість служіння державі.

Найглибша політична криза в Україні від часу повномасштабного вторгнення

Гетманцев про політичну кризу

Він зазначив, що процес очищення влади вже розпочався та триватиме надалі, адже це не просто питання ефективності, а питання державної честі. Водночас Гетманцев розкритикував частину депутатів за дії, що лише поглиблюють кризу — блокування трибуни, конфлікти між фракціями та з’ясування стосунків усередині парламенту.

За його словами, політичні суперечки сьогодні несуть надзвичайні ризики: під загрозою можуть опинитися ухвалення бюджету, співпраця з МВФ, макрофінансова підтримка Європейського Союзу та стабільне фінансування ЗСУ.

Політик наголосив, що нинішній момент не дозволяє політичного егоїзму чи боротьби за рейтинги. Навпаки, держава потребує максимально відповідальних рішень та спільних дій усіх, хто працює на її виживання.

Гетманцев закликав і владу, і конструктивну частину опозиції об’єднатися задля спільної мети — збереження країни в умовах війни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Заступник Міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв повідомив, що обов’язкова евакуація населення продовжується в шести прифронтових областях — Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій.
За його словами, найбільше дітей, яких необхідно вивезти, досі залишається в Донецькій області — 424. У Харківській в списках 243 дитини, у Дніпропетровській — 26, у Запорізькій — 11.     



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/getmantsevdanil/10665
Теги:

Новини

Всі новини