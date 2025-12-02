Найглибша політична криза в Україні від часу повномасштабного вторгнення

Данило Гетманцев публічно звернув увагу на те, що нинішня політична ситуація в Україні є однією з найгостріших від моменту повномасштабного вторгнення. На його думку, причиною кризи стали посадовці, які зловживали владою, займаючись корупційними схемами замість служіння державі.

Гетманцев про політичну кризу

Він зазначив, що процес очищення влади вже розпочався та триватиме надалі, адже це не просто питання ефективності, а питання державної честі. Водночас Гетманцев розкритикував частину депутатів за дії, що лише поглиблюють кризу — блокування трибуни, конфлікти між фракціями та з’ясування стосунків усередині парламенту.

За його словами, політичні суперечки сьогодні несуть надзвичайні ризики: під загрозою можуть опинитися ухвалення бюджету, співпраця з МВФ, макрофінансова підтримка Європейського Союзу та стабільне фінансування ЗСУ.

Політик наголосив, що нинішній момент не дозволяє політичного егоїзму чи боротьби за рейтинги. Навпаки, держава потребує максимально відповідальних рішень та спільних дій усіх, хто працює на її виживання.

Гетманцев закликав і владу, і конструктивну частину опозиції об’єднатися задля спільної мети — збереження країни в умовах війни.

