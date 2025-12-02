logo

BTC/USD

87235

ETH/USD

2825.93

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Глубокий политический кризис в Украине со времени полномасштабного вторжения
commentss НОВОСТИ Все новости

Глубокий политический кризис в Украине со времени полномасштабного вторжения

Даниил Гетманцев заявил, что Украина переживает один из самых глубоких политических кризисов с начала войны и призвал власть и оппозицию прекратить внутренние конфликты ради защиты государства

2 декабря 2025, 14:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Даниил Гетманцев публично обратил внимание на то, что нынешняя политическая ситуация в Украине является одной из острейших с момента полномасштабного вторжения. По его мнению, причиной кризиса стали чиновники, злоупотреблявшие властью, занимаясь коррупционными схемами вместо служения государству.

Глубокий политический кризис в Украине со времени полномасштабного вторжения

Гетманцев про политический кризис

Он отметил, что процесс очищения власти уже начался и будет продолжаться, ведь это не просто вопрос эффективности, а вопрос государственной чести. В то же время Гетманцев подверг критике часть депутатов за действия, которые только усугубляют кризис — блокирование трибуны, конфликты между фракциями и выяснение отношений внутри парламента.

По его словам, политические споры сегодня несут чрезвычайные риски: под угрозой могут оказаться принятие бюджета, сотрудничество с МВФ, макрофинансовая поддержка Европейского Союза и стабильное финансирование ВСУ.

Политик подчеркнул, что нынешний момент не позволяет политическому эгоизму или борьбе за рейтинги. Напротив, государство нуждается в максимально ответственных решениях и совместных действиях всех, кто работает на его выживание.

Гетманцев призвал и власть, и конструктивную часть оппозиции объединиться ради общей цели – сохранения страны в условиях войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Заместитель Министра внутренних дел Алексей Сергеев сообщил, что обязательная эвакуация населения продолжается в шести прифронтовых областях — Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской.
По его словам, больше всего детей, которых необходимо вывезти, до сих пор остается в Донецкой области — 424. В Харьковской в списках 243 ребенка, в Днепропетровской — 26, в Запорожской — 11.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/getmantsevdanil/10665
Теги:

Новости

Все новости