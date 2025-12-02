Глубокий политический кризис в Украине со времени полномасштабного вторжения

Даниил Гетманцев публично обратил внимание на то, что нынешняя политическая ситуация в Украине является одной из острейших с момента полномасштабного вторжения. По его мнению, причиной кризиса стали чиновники, злоупотреблявшие властью, занимаясь коррупционными схемами вместо служения государству.

Гетманцев про политический кризис

Он отметил, что процесс очищения власти уже начался и будет продолжаться, ведь это не просто вопрос эффективности, а вопрос государственной чести. В то же время Гетманцев подверг критике часть депутатов за действия, которые только усугубляют кризис — блокирование трибуны, конфликты между фракциями и выяснение отношений внутри парламента.

По его словам, политические споры сегодня несут чрезвычайные риски: под угрозой могут оказаться принятие бюджета, сотрудничество с МВФ, макрофинансовая поддержка Европейского Союза и стабильное финансирование ВСУ.

Политик подчеркнул, что нынешний момент не позволяет политическому эгоизму или борьбе за рейтинги. Напротив, государство нуждается в максимально ответственных решениях и совместных действиях всех, кто работает на его выживание.

Гетманцев призвал и власть, и конструктивную часть оппозиции объединиться ради общей цели – сохранения страны в условиях войны.

