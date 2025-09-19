Наступ на НАБУ та САП продовжується: який новий план придумали в ОП

На перший погляд може здатися, що суспільству вдалося відстояти незалежність НАБУ та САП, мовляв депутати визнали свою помилку. Проте насправді не визнали, бо не парламент за цим всім стояв і стоїть, а Офіс президента, де народився новий план з наступу на антикорупційні органи. Про це пише "Дзеркало тижня".

Офіс президента. Фото: з відкритих джерел

Видання зазначає, що від моменту скасування скандального закону та публічного приниження президента перед вулицею й міжнародними партнерами минуло майже два місяці.

"Якби це було визнанням помилки, СБУ у війні з НАБУ давно втягнула б пазурі. Але на Банковій помилок не визнають – там рухаються тільки вперед. Починаючи від нової законодавчої тактики – дрібними поправками та проєктами, що ведуть до тієї самої мети, — й закінчуючи стратегічною домовленістю з ОАЕ про повернення до України "головного свідка" — нардепа-втікача Федора Христенка", – зазначає ЗМІ.

На думку журналістів, свідчення Христенка мають забезпечити докази у справі проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого Печерський суд залишив під вартою до 28 жовтня.

Журналісти зазначають, тим, хто вважає, що Христенко повернувся з власної волі, саме час згадати, що без участі президента така спецоперація не відбулася б. Навіть, якщо технічно її реалізовував заступник голови СБУ Олександр Поклад.

"Тепер під контролем спецслужби та десятків прокурорів "агент ФСБ" Христенко перетворюється на "смертника", якому судилося підірвати себе й антикорупційний блок. Роль прописано. План у дії", – йдеться у матеріалі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Володимир Зеленський доручив робочій групі до 1 грудня підготувати щорічне послання Президента до Верховної Ради. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в указі президента №115/2025-рп.

Також видання "Коментарі" повідомляло – нардеп Гончаренко прокоментував своє бачення щодо Міндіча.



