Наступление на НАБУ и САП продолжается: какой новый план придумали в ОП

На первый взгляд может показаться, что обществу удалось отстоять независимость НАБУ и САП, мол, депутаты признали свою ошибку. Однако действительно не признали, потому что не парламент за этим всем стоял и стоит, а Офис президента, где родился новый план по наступлению на антикоррупционные органы. Об этом пишет "Зеркало недели".

Офис президента. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что с момента отмены скандального закона и публичного унижения президента перед улицей и международными партнерами прошло почти два месяца.

"Если бы это было признанием ошибки, СБУ в войне с НАБУ давно бы втянула когти. Но на Банковой ошибок не признают – там двигаются только вперед. Начиная от новой законодательной тактики – мелкими поправками и проектами, ведущими к той же цели, — и заканчивая стратегической договоренностью с ОАЭ о возвращении в Украину "главного свидетеля" — беглого нардепа Федора Христенко", – отмечает СМИ.

По мнению журналистов, показания Христенко должны обеспечить доказательства против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого Печерский суд оставил под стражей до 28 октября.

Журналисты отмечают тем, кто считает, что Христенко вернулся по собственной воле, самое время вспомнить, что без участия президента такая спецоперация не состоялась бы. Даже если технически ее реализовывал заместитель председателя СБУ Александр Поклад.

"Теперь под контролем спецслужбы и десятков прокуроров "агент ФСБ" Христенко превращается в "смертника", которому суждено было взорвать себя и антикоррупционный блок. Роль прописана. План в действии", – говорится в материале.

