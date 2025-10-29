Народним депутатам увірвався терпець: у Раді заявили про категоричні вимоги

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Українська влада вимагає від європейських партнерів посилити санкційний тиск на Росію. Народні депутати вказали, що при цьому Україна сама допомагає Росії отримувати прибуток.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народна депутатка України Софія Федина зазначила, що абсурд із нафтопроводом “Дружбою” треба негайно припинити. Вона нагадала про санкції США проти російських нафтових компаній “Лукойл”, “Роснафта” та їхніх дочірніх структур.
Як зазначила народна депутатка, Україна зобов’язана синхронізувати свої санкції з рішенням США.
За її словами, народні депутати підготували необхідні постанови та вимагають:
- припинити транзит російської нафти через “Дружбу”, синхронізувавши українські санкції з американськими,
- невідкладно розглянути це питання на засіданні Верховної Ради та ухвалити підготовлені постанови,
- звернутися до правоохоронних органів для перевірки можливого саботажу чи комерційного інтересу у зволіканні рішення.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Україна втрачає десятки мільярдів.