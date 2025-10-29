logo_ukra

Головна Новини Політика України 2025 Народним депутатам увірвався терпець: у Раді заявили про категоричні вимоги
commentss НОВИНИ Всі новини

Народним депутатам увірвався терпець: у Раді заявили про категоричні вимоги

Народні депутати вимагають припинити транзит російської нафти

29 жовтня 2025, 22:27
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Українська влада вимагає від європейських партнерів посилити санкційний тиск на Росію. Народні депутати вказали, що при цьому Україна сама допомагає Росії отримувати прибуток.  

Народним депутатам увірвався терпець: у Раді заявили про категоричні вимоги

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка України Софія Федина зазначила, що абсурд із нафтопроводом “Дружбою” треба негайно припинити. Вона нагадала про санкції США проти російських нафтових компаній “Лукойл”, “Роснафта” та їхніх дочірніх структур. 

“Це перші санкції другої каденції президента США Дональда Трампа, які кардинально змінюють ситуацію на світовому енергетичному ринку. США готові до подальшого тиску на Росію та очікують відповідних дій союзників. Уже зараз індійські та китайські компанії скорочують закупівлі російської нафти”, — пояснила вона. 

Як зазначила народна депутатка, Україна зобов’язана синхронізувати свої санкції з рішенням США. 

“Нафтопровід “Дружба” щодня прокачує 300 тисяч барелів московської нафти до ЄС. Кожен день зволікання — це +20 мільйонів доларів у бюджет війни РФ, вартість сотні “Шахедів”, якими ворог б’є по українських містах…”, — пояснила вона.

За її словами, народні депутати підготували необхідні постанови та вимагають:

- припинити транзит російської нафти через “Дружбу”, синхронізувавши українські санкції з американськими,

- невідкладно розглянути це питання на засіданні Верховної Ради та ухвалити підготовлені постанови,

- звернутися до правоохоронних органів для перевірки можливого саботажу чи комерційного інтересу у зволіканні рішення.

“Тепер питання, чи слуги внесуть цю постанову в порядок денний Ради”, — підсумувала народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Україна втрачає десятки мільярдів.




Джерело: https://t.me/Sofiya_Fedyna/13614
