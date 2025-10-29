logo

Политика Украины 2025 У народных депутатов лопнуло терпение: в Раде заявили о категорических требованиях
У народных депутатов лопнуло терпение: в Раде заявили о категорических требованиях

Народные депутаты требуют прекратить транзит российской нефти

29 октября 2025, 22:27
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Украинские власти требуют от европейских партнеров усилить санкционное давление на Россию. Народные депутаты указали, что при этом Украина сама помогает России получать прибыль.

У народных депутатов лопнуло терпение: в Раде заявили о категорических требованиях

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народная депутат Украины София Федина отметила, что абсурд с нефтепроводом "Дружбой" нужно немедленно прекратить. Она напомнила о санкциях США против российских нефтяных компаний "Лукойл", "Роснефть" и их дочерних структур.

"Это первые санкции второй каденции президента США Дональда Трампа, которые кардинально меняют ситуацию на мировом энергетическом рынке. США готовы к дальнейшему давлению на Россию и ожидают ответных действий союзников. Уже сейчас индийские и китайские компании сокращают закупки российской нефти", — пояснила она.

Как отметила народная депутат, Украина обязана синхронизировать свои санкции с решением США.

"Нефтепровод "Дружба" ежедневно прокачивает 300 тысяч баррелей московской нефти в ЕС. Каждый день промедления — это +20 миллионов долларов в бюджет войны РФ, стоимость сотни "Шахедов", которыми враг бьет по украинским городам...", — пояснила она.

По ее словам, народные депутаты подготовили необходимые постановления и требуют:

- прекратить транзит российской нефти через "Дружбу", синхронизировав украинские санкции с американскими,

- безотлагательно рассмотреть этот вопрос на заседании Верховной Рады и принять подготовленные постановления,

- обратиться в правоохранительные органы для проверки возможного саботажа или коммерческого интереса в промедлении решения.

"Теперь вопрос, внесут ли слуги это постановление в повестку дня Рады", — подытожила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Украина теряет десятки миллиардов.




Источник: https://t.me/Sofiya_Fedyna/13614
