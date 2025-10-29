Рубрики
Кречмаровская Наталия
Украинские власти требуют от европейских партнеров усилить санкционное давление на Россию. Народные депутаты указали, что при этом Украина сама помогает России получать прибыль.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народная депутат Украины София Федина отметила, что абсурд с нефтепроводом "Дружбой" нужно немедленно прекратить. Она напомнила о санкциях США против российских нефтяных компаний "Лукойл", "Роснефть" и их дочерних структур.
Как отметила народная депутат, Украина обязана синхронизировать свои санкции с решением США.
По ее словам, народные депутаты подготовили необходимые постановления и требуют:
- прекратить транзит российской нефти через "Дружбу", синхронизировав украинские санкции с американскими,
- безотлагательно рассмотреть этот вопрос на заседании Верховной Рады и принять подготовленные постановления,
- обратиться в правоохранительные органы для проверки возможного саботажа или коммерческого интереса в промедлении решения.
