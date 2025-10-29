У народных депутатов лопнуло терпение: в Раде заявили о категорических требованиях

Украинские власти требуют от европейских партнеров усилить санкционное давление на Россию. Народные депутаты указали, что при этом Украина сама помогает России получать прибыль.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народная депутат Украины София Федина отметила, что абсурд с нефтепроводом "Дружбой" нужно немедленно прекратить. Она напомнила о санкциях США против российских нефтяных компаний "Лукойл", "Роснефть" и их дочерних структур.

"Это первые санкции второй каденции президента США Дональда Трампа, которые кардинально меняют ситуацию на мировом энергетическом рынке. США готовы к дальнейшему давлению на Россию и ожидают ответных действий союзников. Уже сейчас индийские и китайские компании сокращают закупки российской нефти", — пояснила она.

Как отметила народная депутат, Украина обязана синхронизировать свои санкции с решением США.

"Нефтепровод "Дружба" ежедневно прокачивает 300 тысяч баррелей московской нефти в ЕС. Каждый день промедления — это +20 миллионов долларов в бюджет войны РФ, стоимость сотни "Шахедов", которыми враг бьет по украинским городам...", — пояснила она.

По ее словам, народные депутаты подготовили необходимые постановления и требуют:

- прекратить транзит российской нефти через "Дружбу", синхронизировав украинские санкции с американскими,

- безотлагательно рассмотреть этот вопрос на заседании Верховной Рады и принять подготовленные постановления,

- обратиться в правоохранительные органы для проверки возможного саботажа или коммерческого интереса в промедлении решения.

"Теперь вопрос, внесут ли слуги это постановление в повестку дня Рады", — подытожила народная депутат.

