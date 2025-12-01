Народные депутаты уже на грани: Зеленскому поставили бескомпромиссные требования

В Верховной Раде состоялся согласительный совет. Народные депутаты очертили главные вопросы, и с некоторыми из них согласились все фракции, также предупредили о блокировании трибуны, если требования не будут выполнены.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Ирина Геращенко предупредила: делать вид, что политический кризис рассосался после освобождения Ермака, при этом не демонтировав "Ермаковщину" — не удастся.

Нардепы настаивают на встрече Зеленского с лидерами фракций и информировании парламента о мирных переговорах. Парламент, подчеркнула нардепка, полностью исключен из ключевого для страны процесса.

Также народные депутаты требуют объявить фактический развал монобольшинства и перейти на создание коалиции спасения Украины.

"Слуги упорно продвигают в повестке дня проект бюджета на 2026 год, в котором остается вся "Ермаковщина" и "МинДич". Мы требуем пересмотра этого проекта, вычистить оттуда все марафоны, "стратегические коммуникации", кешбэки, вовины тысячи и все эти деньги перенаправить на Армию", — отметила она.

Нардепка подчеркнула, что в нынешнем виде бюджет принимать нельзя.

"Если слуги и ко продолжат притворяться, что отставки нескольких людей, причастных к демонтажу украинских государственных институций — это и есть решение проблемы, то это не так. Поэтому "ЕС" продолжит блокировать трибуну с требованием выполнения наших требований", — резюмировала нардепка.

Народный депутат Ярослав Железняк также прокомментировал согласительную паду.

"Уже видна будет еще та неделя. Как минимум две фракции (ЕС и Батькивщина) требуют публично полной перезагрузки Правительства и вообще очищения власти". Плюс требование депутатов – встреча с Президентом по международным вопросам. И есть ощущение, что сейчас к этой позиции присоединятся и другие группы, + часть "Слуг народа", — пояснил он.

По его словам, на согласительном совете ни одна фракция, кроме "Слуг", не голосует по состоянию на данный момент за Бюджет 2026 года.

"По "Слугам", тоже говорят очень плохая ситуация по поддержке бюджета тоже. Где-то голосов 120-ть максимум... Скажем так, по состоянию на сейчас по дискуссии на Согласительной Раде выглядит, что эта пленарная неделя будет максимально коротка и без знаковых голосований. Интересно, как пройдет заседание фракции “Слуга народа”, но говорят, что явка там будет тоже очень низкая”, — резюмировал политик.

