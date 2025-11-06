Народні депутати б’ють на сполох: "Ми всі заплатимо за розваги Офісу президента"

Ініціатива "3000 км від УЗ", яку уряд представив як соціальну програму для підтримки громадян, викликала хвилю критики серед народних депутатів. На думку парламентаря Андрія Осадчука, проєкт не лише не врятує "Укрзалізницю" від фінансової кризи, а й може перетворитися на інструмент передвиборчого піару за державний кошт.

Депутат Андрій Осадчук. Фото з відкритих джерел

Перший заступник голови Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук в ефірі "Еспресо" заявив, що програма "УЗ-3000" виглядає як популістичний крок з боку влади.

"Ініціатива щодо 3000 км від УЗ — це взагалі повна маячня. Якщо справді є невикористані місця на непопулярних маршрутах і якщо дійсно є люди, які готові відмовитися від поїздок у пікові періоди, то звідки візьмуться гроші? Яким чином тоді зменшаться збитки Укрзалізниці?", — наголосив депутат.

За словами парламентаря, уряд і члени наглядової ради "Укрзалізниц" самі визнають, що підприємство перебуває у критичному стані. Проте, замість антикризових кроків, з’являються проєкти, які можуть мати політичну мотивацію.

"Замість того щоб шукати рецепти порятунку з фінансової кризи, пропонується ще більше заганяти компанію в кризу. У результаті це закінчиться тим, що ми всі заплатимо за розваги Офісу президента під час підготовки до виборів, яких, можливо, ніколи й не буде", — зауважив Осадчук.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко представила програму "УЗ-3000" як соціальну ініціативу, що має зробити залізничні поїздки доступнішими для громадян у певні періоди, а також збалансувати попит і пропозицію.

Своєю чергою, заступник голови наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко визнав, що компанія перебуває у складній ситуації та потребує підвищення тарифів на вантажні перевезення.

