Народные депутаты бьют тревогу: "Мы все заплатим за развлечения Офиса президента"

Инициатива "3000 км от УЗ", которую правительство представило как социальную программу для поддержки граждан, вызвало волну критики среди народных депутатов. По мнению парламентария Андрея Осадчука, проект не только не спасет "Укрзализныцю" от финансового кризиса, но может превратиться в инструмент предвыборного пиара за государственные средства.
Депутат Андрей Осадчук. Фото из открытых источников
Первый заместитель главы Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук в эфире "Эспрессо" заявил, что программа "УЗ-3000" выглядит как популистический шаг со стороны властей.
По словам парламентария, правительство и члены наблюдательного совета "Укрзализныци" сами признают, что предприятие находится в критическом состоянии. Однако вместо антикризисных шагов появляются проекты, которые могут иметь политическую мотивацию.
Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко представила программу "УЗ-3000" как социальную инициативу, которая должна сделать железнодорожные поездки более доступными для граждан в определенные периоды, а также сбалансировать спрос и предложение.
В свою очередь, заместитель председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко признал, что компания находится в сложной ситуации и нуждается в повышении тарифов на грузовые перевозки.