Нардепка Скороход прокоментувала відео, на якому вона вимагає хабар: що сказала

Народна депутатка Ганна Скороход заявила, що не причетна до вимагання неправомірної вигоди та назвала оприлюднені НАБУ відеоматеріали сфальсифікованими. Після допиту в бюро вона заявила журналістам, що розслідування проти неї ґрунтується на неправдивих даних, а звинувачення — безпідставні.

Нардепка Скороход про обвинувачення у хабарі

За її словами, вона ніколи не просила грошей, не брала їх і не давала будь-яких доручень щодо отримання вигоди від імені третіх осіб. Скороход стверджує, що фрагмент прихованого відео, який НАБУ оприлюднило раніше, справді містить кадри з її участю, але, на її думку, більшість запису є вирізками та монтажем, що не передає змісту реальної розмови.

Депутатка наголосила, що просила детективів показати повний запис, оскільки переконана, що в разі його публікації справа втратить підстави. Вона також заявляє, що частину відео взагалі не може впізнати.

Тим часом у НАБУ вважають, що депутата за $250 тис. нібито пропонувала підприємцю сприяти внесенню його конкурента до санкційного списку РНБО. Цей епізод став фактичною основою для кримінального провадження.

