Нардепка Скороход прокомментировала видео, на котором она требует взятку: что сказала

Ткачова Марія
Народная депутат Анна Скороход заявила, что не причастна к требованию неправомерной выгоды и назвала обнародованные НАБУ видеоматериалы сфальсифицированными. После допроса в бюро она заявила журналистам, что расследование против нее основывается на ложных данных, а обвинения безосновательны.
Нардепка Скороход про обвинения во взятке
По ее словам, она никогда не просила денег, не брала их и не давала каких-либо поручений по получению выгоды от имени третьих лиц. Скороход утверждает, что фрагмент скрытого видео, который НАБУ обнародовало ранее, действительно содержит кадры с его участием, но, по ее мнению, большинство записи являются вырезками и монтажом, что не передает смысл реального разговора.
Депутат подчеркнула, что просила детективов показать полную запись, поскольку убеждена, что в случае его публикации дело потеряет основания. Она также заявляет, что часть видео вообще не может узнать.
Между тем, в НАБУ считают, что депутата за $250 тыс. якобы предлагала предпринимателю способствовать внесению его конкурента в санкционный список СНБО. Этот эпизод стал фактической основой уголовного производства.