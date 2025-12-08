logo

BTC/USD

92317

ETH/USD

3380.99

USD/UAH

42.28

EUR/UAH

49.22

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Нардепка Скороход прокомментировала видео, на котором она требует взятку: что сказала
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардепка Скороход прокомментировала видео, на котором она требует взятку: что сказала

Нардеп Скороход отрицает вымогательство денег и называет видео НАБУ «нарезкой», искажающей разговор

8 декабря 2025, 20:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народная депутат Анна Скороход заявила, что не причастна к требованию неправомерной выгоды и назвала обнародованные НАБУ видеоматериалы сфальсифицированными. После допроса в бюро она заявила журналистам, что расследование против нее основывается на ложных данных, а обвинения безосновательны.

Нардепка Скороход прокомментировала видео, на котором она требует взятку: что сказала

Нардепка Скороход про обвинения во взятке

По ее словам, она никогда не просила денег, не брала их и не давала каких-либо поручений по получению выгоды от имени третьих лиц. Скороход утверждает, что фрагмент скрытого видео, который НАБУ обнародовало ранее, действительно содержит кадры с его участием, но, по ее мнению, большинство записи являются вырезками и монтажом, что не передает смысл реального разговора.

Депутат подчеркнула, что просила детективов показать полную запись, поскольку убеждена, что в случае его публикации дело потеряет основания. Она также заявляет, что часть видео вообще не может узнать.

Между тем, в НАБУ считают, что депутата за $250 тыс. якобы предлагала предпринимателю способствовать внесению его конкурента в санкционный список СНБО. Этот эпизод стал фактической основой уголовного производства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Американское издание Politico сообщает, что мирные консультации по завершению войны оказались в тупике из-за ключевого вопроса — требование России относительно территориальных уступок. По данным источников, Соединенные Штаты пытаются найти способ реализовать сценарий, при котором Украина покинет часть Донбасса, которую Кремль не смог захватить во время боевых действий.

Как отмечают европейские чиновники, знакомые с процессом, Вашингтон исследует разные варианты, которые могли бы стать основой договоренности с Россией, тогда как Москва настаивает на отказе Украины от территорий.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://suspilne.media/1183564-nardepka-skorohod-prijsla-do-nabu-na-dopit/
Теги:

Новости

Все новости