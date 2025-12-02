Нардепи вимагають спершу детінізувати акцизні ринки: Плінський про засідання фракції “Слуга народу” щодо бюджету

Перед тим, як підвищувати податки для легального бізнесу, влада має спочатку перекрити тіньові грошові потоки. Таку вимогу поставили народні депутати на нещодавньому засіданні правлячої фракції “Слуга народу”.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Журналіст-розслідувач Євген Плінський розповів, що ключовою темою обговорення стала підготовка державного бюджету та пошук внутрішнього консенсусу між народними депутатами, керівництвом фракції та вищим політичним керівництвом країни.

За його словами, єдності всередині фракції немає. Одним із причини напруження став літній скандал із голосуванням щодо ліквідації НАБУ. Після нього багато депутатів не хочуть знову виглядати “статистами” та голосувати під тиском за бюджет і податкові зміни, які вони вважають антисоціальними.

“Під час дискусії частина нардепів вимагала чітких відповідей, зокрема щодо пошуку додаткових надходжень у тіньовій економіці. Депутати наголошували, що перед тим як підвищувати податки для легального бізнесу, держава повинна навести лад у сферах, де роками існують корупційні схеми — у податковій, на митниці та на ринках підакцизних товарів”, — розповів експерт.

За його словами, прикладом звучав нелегальний тютюновий ринок, який, за словами депутатів, продовжує зростати попри медійну увагу та заяви правоохоронців.

“Втім, консенсусу не досягли. Керівництво фракції закликало депутатів до єдності, наголошуючи на важливості збереження внутрішньої стабільності в умовах війни, проте конкретних відповідей на економічні питання не надало”, — пояснив експерт.

Засідання фракції, як зазначив він, завершилося без рішень, що може свідчити про подальше поглиблення політичної кризи.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепів, відбувається у фракції “Слуга народу”.



