Народные депутаты требуют сначала детинизировать акцизные рынки: заседание фракции "Слуга Народа" по бюджету прошло напряженно - Плинский

Кречмаровская Наталия
Перед тем как повышать налоги для легального бизнеса, власти должны сначала перекрыть теневые денежные потоки. Такое требование поставили народные депутаты на недавнем заседании правящей фракции "Слуга народа".
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Журналист-расследователь Евгений Плинский рассказал, что ключевой темой обсуждения стала подготовка государственного бюджета и поиск внутреннего консенсуса между народными депутатами, руководством фракции и высшим политическим руководством страны.
По его словам, единства внутри фракции нет. Одной из причин напряжения стал летний скандал с голосованием по ликвидации НАБУ. После него многие депутаты не хотят снова выглядеть статистами и голосовать под давлением за бюджет и налоговые изменения, которые они считают антисоциальными.
По его словам, примером звучал нелегальный табачный рынок, который, по словам депутатов, продолжает расти, несмотря на медийное внимание и заявления правоохранителей.
Заседание фракции, как отметил он, завершилось без решений, что может свидетельствовать о дальнейшем углублении политического кризиса.
