Народные депутаты требуют сначала детинизировать акцизные рынки: заседание фракции "Слуга Народа" по бюджету прошло напряженно - Плинский

Перед тем как повышать налоги для легального бизнеса, власти должны сначала перекрыть теневые денежные потоки. Такое требование поставили народные депутаты на недавнем заседании правящей фракции "Слуга народа".

Журналист-расследователь Евгений Плинский рассказал, что ключевой темой обсуждения стала подготовка государственного бюджета и поиск внутреннего консенсуса между народными депутатами, руководством фракции и высшим политическим руководством страны.

По его словам, единства внутри фракции нет. Одной из причин напряжения стал летний скандал с голосованием по ликвидации НАБУ. После него многие депутаты не хотят снова выглядеть статистами и голосовать под давлением за бюджет и налоговые изменения, которые они считают антисоциальными.

"В ходе дискуссии часть нардепов требовала четких ответов, в частности по поиску дополнительных поступлений в теневой экономике. Депутаты отмечали, что перед тем, как повышать налоги для легального бизнеса, государство должно навести порядок в сферах, где годами существуют коррупционные схемы — в налоговой, на таможне и на рынках подакцизных товаров”, — рассказал эксперт.

По его словам, примером звучал нелегальный табачный рынок, который, по словам депутатов, продолжает расти, несмотря на медийное внимание и заявления правоохранителей.

"Впрочем, консенсуса не достигли. Руководство фракции призвало депутатов к единству, отмечая важность сохранения внутренней стабильности в условиях войны, однако конкретных ответов на экономические вопросы не предоставило", — пояснил эксперт.

Заседание фракции, как отметил он, завершилось без решений, что может свидетельствовать о дальнейшем углублении политического кризиса.

