Політика України 2025 Нардепи обурюються: перед продовженням воєнного стану заявили про чіткі вимоги
Нардепи обурюються: перед продовженням воєнного стану заявили про чіткі вимоги

Народна депутатка Ірина Геращенко вказала на необхідність поінформувати нардепів про хід мирного процесу

20 жовтня 2025, 22:20
Переговори щодо встановлення миру в Україні знову у полі зору західних лідерів. Переговори президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним та домовленість про зустріч в Угорщині, переговори Трампа з президентом України Володимиром Зеленським дають надію на завершення війни. До того ж сторони заявили про деякі практичні рішення у встановленні миру в Україні. При цьому народні депутати обурюються тим, що фактично нічого не знають про перебіг мирних переговорів. 

Нардепи обурюються: перед продовженням воєнного стану заявили про чіткі вимоги

ВРУ. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка України Ірина Геращенко зазначила, що вже завтра Верховна Рада знову продовжить дію воєнного стану і загальну мобілізацію. Водночас зауважила вона, Зеленський в інтервʼю журналістам вчергове заявив, що зараз є шанси на закінчення війни. 

Народна депутатка обурюється — чому депутати  дізнаються новини про переговорний процес з іноземних медіа, коли саме на парламент лягає відповідальність приймати рішення що стосується мирного процесу?

“На погоджувальній раді висловила заклик провести зустріч керівників фракцій з учасниками переговорної групи, а також з міністром оборони, на якій обговорити проблеми мобілізації, поваги до прав людини, забезпечення ЗСУ, хід мирного процесу. Це ненормально, коли парламент залишається повністю вилученим з нього”, — наголосила народна депутатка.

За її словами, вже завтра парламент розгляне законопроєкт збільшення військового бюджету, адже влада визнала очевидне — до кінця року на армію не вистачає 300 млрд.

“Але як можна, коли є загроза заборгованості перед воїнами та родинами загиблих, продовжувати фінансувати кешбек, марафон, дороги та відбудову адмінспоруд в прифронтових містах? Ми вимагаємо врахувати наші ініціативи щодо збільшення ПДФО бригадам і перерозподілу в бюджеті всіх популістських статей на армію. Добре, що тепер є трансляція роботи ВР. Цей тиждень в парламенті буде гарячий”, — зауважила Геращенко. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який сигнал на зустрічі Трампа та Зеленського росіяни сприйняли на користь РФ.



Джерело: https://t.me/irynagerashchenko/21310
