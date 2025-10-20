Нардепи обурюються: перед продовженням воєнного стану заявили про чіткі вимоги

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Переговори щодо встановлення миру в Україні знову у полі зору західних лідерів. Переговори президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним та домовленість про зустріч в Угорщині, переговори Трампа з президентом України Володимиром Зеленським дають надію на завершення війни. До того ж сторони заявили про деякі практичні рішення у встановленні миру в Україні. При цьому народні депутати обурюються тим, що фактично нічого не знають про перебіг мирних переговорів.
ВРУ. Фото з відкритих джерел
Народна депутатка України Ірина Геращенко зазначила, що вже завтра Верховна Рада знову продовжить дію воєнного стану і загальну мобілізацію. Водночас зауважила вона, Зеленський в інтервʼю журналістам вчергове заявив, що зараз є шанси на закінчення війни.
Народна депутатка обурюється — чому депутати дізнаються новини про переговорний процес з іноземних медіа, коли саме на парламент лягає відповідальність приймати рішення що стосується мирного процесу?
За її словами, вже завтра парламент розгляне законопроєкт збільшення військового бюджету, адже влада визнала очевидне — до кінця року на армію не вистачає 300 млрд.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який сигнал на зустрічі Трампа та Зеленського росіяни сприйняли на користь РФ.