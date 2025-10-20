logo

Нардепы возмущаются: перед продлением военного положения заявили о четких требованиях
НОВОСТИ

Нардепы возмущаются: перед продлением военного положения заявили о четких требованиях

Народная депутат Ирина Геращенко указала на необходимость проинформировать нардепов о ходе мирного процесса

20 октября 2025, 22:20
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Переговоры по установлению мира в Украине снова в поле зрения западных лидеров. Переговоры президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и договоренность о встрече в Венгрии, переговоры Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским дают надежду в завершение войны. К тому же стороны заявили о некоторых практических решениях по установлению мира в Украине. При этом народные депутаты возмущаются тем, что фактически ничего не знают о мирных переговорах.

Нардепы возмущаются: перед продлением военного положения заявили о четких требованиях

ВРУ. Фото из открытых источников

Народная депутат Украины Ирина Геращенко отметила, что уже завтра Верховная Рада вновь продолжит действие военного положения и всеобщую мобилизацию. В то же время она отметила, что Зеленский в интервью журналистам в очередной раз заявил, что сейчас есть шансы на окончание войны.

Народная депутат возмущается — почему депутаты узнают новости о переговорном процессе по иностранным медиа, когда именно на парламент ложится ответственность принимать решение по мирному процессу?

"На согласительном совете выразила призыв провести встречу руководителей фракций с участниками переговорной группы, а также с министром обороны, на которой обсудить проблемы мобилизации, уважения прав человека, обеспечения ВСУ, ход мирного процесса. Это ненормально, когда парламент остается полностью исключенным из него", — подчеркнула народная депутат.

По ее словам, уже завтра парламент рассмотрит законопроект увеличения военного бюджета, ведь власти признали очевидное – до конца года на армию не хватает 300 млрд.

"Но как можно, когда есть угроза задолженности перед воинами и семьями погибших, продолжать финансировать кэшбек, марафон, дороги и восстановление админсооружений в прифронтовых городах? Мы требуем учесть наши инициативы по увеличению НДФЛ бригадам и перераспределению в бюджете всех популистских статей. Благо, теперь есть трансляция работы ВР. Эта неделя в парламенте будет горячая”, — отметила Геращенко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой сигнал на встрече Трампа и Зеленского россияне восприняли в пользу РФ.



Источник: https://t.me/irynagerashchenko/21310
