Нардепы возмущаются: перед продлением военного положения заявили о четких требованиях

Кречмаровская Наталия
Переговоры по установлению мира в Украине снова в поле зрения западных лидеров. Переговоры президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и договоренность о встрече в Венгрии, переговоры Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским дают надежду в завершение войны. К тому же стороны заявили о некоторых практических решениях по установлению мира в Украине. При этом народные депутаты возмущаются тем, что фактически ничего не знают о мирных переговорах.
ВРУ.
Народная депутат Украины Ирина Геращенко отметила, что уже завтра Верховная Рада вновь продолжит действие военного положения и всеобщую мобилизацию. В то же время она отметила, что Зеленский в интервью журналистам в очередной раз заявил, что сейчас есть шансы на окончание войны.
Народная депутат возмущается — почему депутаты узнают новости о переговорном процессе по иностранным медиа, когда именно на парламент ложится ответственность принимать решение по мирному процессу?
По ее словам, уже завтра парламент рассмотрит законопроект увеличения военного бюджета, ведь власти признали очевидное – до конца года на армию не хватает 300 млрд.
