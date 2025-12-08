Нардепи не приховують жахливу правду: що відбувається в Офісі президента

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Через розслідування масштабної корупційної схеми в Україні деякі посадовці втратили посади. Президент України Володимир Зеленський звільнив керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Однак у Раді переконані, що це не змінить загальну ситуацію.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народний депутат Володимир Ар’єв зазначив, що вся історія з Міндічем-Єрмаком — це не про зміну правил — це про зміну гравців. Політик пояснив, що “одні павуки зʼїли інших”. За його словами, група Арахамії-Гетманцева зараз бореться за місце біля сонця на Банковій — не задля держави — задля своїх апетитів.
За його словами, основним фактором, який дозволив набрати 257 голосів — зовсім не підтримка вчителів, а збільшення виплат на депутатські повноваження. Народний депутат пояснив, що більшість, хто голосував “за” бюджет, просто купили коштом цього ж бюджету.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що рішення Ради про збільшення виплат народним депутатам у 2026 році викликало чимало критики. У ситуації, коли військовим не підвищують зарплати, таке рішення обурило суспільство. Однак у Раді запевняють, що по-іншому вчинити не могли.