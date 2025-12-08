logo_ukra

Нардепи не приховують жахливу правду: що відбувається в Офісі президента
НОВИНИ

Нардепи не приховують жахливу правду: що відбувається в Офісі президента

Народний депутат Ар’єв переконаний, що масштабні розкрадання в Україні продовжаться і без колишнього керівника Офісу президента Єрмака

8 грудня 2025, 16:59
Автор:
Кречмаровская Наталия

Через розслідування масштабної корупційної схеми в Україні деякі посадовці втратили посади. Президент України Володимир Зеленський звільнив керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Однак у Раді переконані, що це не змінить загальну ситуацію. 

Нардепи не приховують жахливу правду: що відбувається в Офісі президента

Народний депутат Володимир Ар’єв зазначив, що вся історія з Міндічем-Єрмаком — це не про зміну правил — це про зміну гравців. Політик пояснив, що “одні павуки зʼїли інших”. За його словами, група Арахамії-Гетманцева зараз бореться за місце біля сонця на Банковій — не задля держави — задля своїх апетитів.

“Хтось притомний вірить, що Арахамія чи Гетманцев не мають хвостів, цікавих для НАБУ? Що вертикаль Зе-влади після Єрмака буде забезпечувати інтереси держави? Бюджет, який по суті своїй обідрав нашу армію, все показав…”, — зазначив політик. 

За його словами, основним фактором, який дозволив набрати 257 голосів — зовсім не підтримка вчителів, а збільшення виплат на депутатські повноваження. Народний депутат пояснив, що більшість, хто голосував “за” бюджет, просто купили коштом цього ж бюджету.

“Тому, коли всі радіють знищенню Єрмака, я ще раз нагадую — корупційна і репресивна система Зеленського, дбайливо відбудована з 2019 року за зразками Януковича, залишилась. І вона буде далі знекровлювати Україну, поки”, — резюмував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що рішення Ради про збільшення виплат народним депутатам у 2026 році викликало чимало критики. У ситуації, коли військовим не підвищують зарплати, таке рішення обурило суспільство. Однак у Раді запевняють, що по-іншому вчинити не могли. 



Джерело: https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/pfbid02rtytZ7XRzY1d38vDXazg8SbXPdHgHPFSGRLx7KrzktfTGMiuTNH7ciKuU3SrodTLl
