Нардепы не скрывают ужасную правду: что происходит в Офисе президента

Из-за расследования масштабной коррупционной схемы в Украине некоторые чиновники лишились должностей. Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Однако в Раде уверены, что это не изменит общую ситуацию.

Народный депутат Владимир Арьев отметил, что вся история с Миндичем-Ермаком – это не об изменении правил – это об изменении игроков. Политик объяснил, что "одни пауки съели других". По его словам, группа Арахамии-Гетманцева сейчас борется за место у солнца на Банковой – не ради государства – ради своих аппетитов.

"Кто-то в сознании верит, что у Арахамии или Гетманцев нет хвостов, интересных НАБУ? Что вертикаль Зе-власти после Ермака будет обеспечивать интересы государства? Бюджет, по сути своей оборвавший нашу армию, все показал…", — отметил политик.

По его словам, основным фактором, который позволил набрать 257 голосов – вовсе не поддержка учителей, а увеличение выплат на депутатские полномочия. Народный депутат пояснил, что большинство, кто голосовал "за" бюджет, просто купили за счет этого же бюджета.

"Поэтому когда все радуются уничтожению Ермака, я еще раз напоминаю — коррупционная и репрессивная система Зеленского, бережно отстроенная с 2019 года по образцам Януковича, осталась. И она будет дальше обескровливать Украину, пока", — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что решение Рады об увеличении выплат народным депутатам в 2026 году вызвало немало критики. В ситуации, когда военным не повышают зарплату, такое решение возмутило общество. Однако в Раде уверяют, что по-другому поступить не могли.