Нардепи хапаються за голову: українцям розповідають казочки про “успіхи”, “стабільність” та “перемоги”

Від початку повномасштабної російської агресії в Україні працює “Єдиний марафон”. І якщо у перший рік війни така практика була виправданою, то далі почали виникати питання, як в українських політиків та громадських діячів, так і у західних партнерів. У 2024 році українці вважали “Єдиний марафон” неактуальним, звернули увагу на нього та у звіті Єврокомісії.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

У Верховній Раді відкрито вказують, що "Єдиний марафон" потрібно закривати. Про це заявив народний депутат України Олексій Гончаренко.

“Ось така у нас “свобода слова”. Моніторинг “Детектора медіа” показав: за три місяці в телемарафоні “Єдині новини” з’явилося лише 38 різних депутатів. З них понад 80% — “Слуга народу”. Опозиції — практично нуль. На деяких каналах парламент узагалі “складається” лише зі “слуг”, — розповів Гончаренко.

За його словами, на “Суспільному” — 85 депутатів і реальний баланс — там справді є можливість висловитись, почути різні позиції, як і має бути.

При цьому, як наголосив народний депутат, “Єдиний марафон” щороку фінансується з державного бюджету.

“Тобто з кишень українців. За що платять люди? За казочки про “успіхи” в економіці, за “стабільність” в енергетиці, за “перемоги”, яких ніхто не бачить? За каву в Ялті, якої все ще немає”, — наголосив політик.

За його словами, останні соціологічні дослідження показали, що довіри до марафону немає взагалі.

“Який би світ “рожевих поні” там не малювали. Я давно кажу: цей бардак треба закривати. Сенсу в ньому немає ніякого. Тільки витрачаються гроші. Кошти треба направити на армію, на виплати, соціалку, а не на марафон імені Зеленського”, — резюмував політик.

