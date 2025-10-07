logo_ukra

BTC/USD

121764

ETH/USD

4481.47

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2025 Нардепи хапаються за голову: українцям розповідають казочки про “успіхи”, “стабільність” та “перемоги”
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардепи хапаються за голову: українцям розповідають казочки про “успіхи”, “стабільність” та “перемоги”

Народний депутат України Олексій Гончаренко переконаний, що “Єдиний марафон” потрібно закривати

7 жовтня 2025, 22:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Від початку повномасштабної російської агресії в Україні працює “Єдиний марафон”. І якщо у перший рік війни така практика була виправданою, то далі почали виникати питання, як в українських політиків та громадських діячів, так і у західних партнерів. У 2024 році українці вважали “Єдиний марафон” неактуальним, звернули увагу на нього та у звіті Єврокомісії

Нардепи хапаються за голову: українцям розповідають казочки про “успіхи”, “стабільність” та “перемоги”

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

У Верховній Раді відкрито вказують, що "Єдиний марафон" потрібно закривати. Про це заявив народний депутат України Олексій Гончаренко. 

“Ось така у нас “свобода слова”. Моніторинг “Детектора медіа” показав: за три місяці в телемарафоні “Єдині новини” з’явилося лише 38 різних депутатів. З них понад 80% — “Слуга народу”. Опозиції — практично нуль. На деяких каналах парламент узагалі “складається” лише зі “слуг”, — розповів Гончаренко. 

За його словами, на “Суспільному” — 85 депутатів і реальний баланс — там справді є можливість висловитись, почути різні позиції, як і має бути. 

При цьому, як наголосив народний депутат, “Єдиний марафон” щороку фінансується з державного бюджету. 

“Тобто з кишень українців. За що платять люди? За казочки про “успіхи” в економіці, за “стабільність” в енергетиці, за “перемоги”, яких ніхто не бачить? За каву в Ялті, якої все ще немає”, — наголосив політик. 

За його словами, останні соціологічні дослідження показали, що довіри до марафону немає взагалі. 

“Який би світ “рожевих поні” там не малювали. Я давно кажу: цей бардак треба закривати. Сенсу в ньому немає ніякого. Тільки витрачаються гроші. Кошти треба направити на армію, на виплати, соціалку, а не на марафон імені Зеленського”, — резюмував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Верховній Раді розповіли, як Україна фактично фінансує Росію. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/50038
Теги:

Новини

Всі новини