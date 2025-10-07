Нардепи хапаються за голову: українцям розповідають казочки про “успіхи”, “стабільність” та “перемоги”

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Від початку повномасштабної російської агресії в Україні працює “Єдиний марафон”. І якщо у перший рік війни така практика була виправданою, то далі почали виникати питання, як в українських політиків та громадських діячів, так і у західних партнерів. У 2024 році українці вважали “Єдиний марафон” неактуальним, звернули увагу на нього та у звіті Єврокомісії.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
У Верховній Раді відкрито вказують, що "Єдиний марафон" потрібно закривати. Про це заявив народний депутат України Олексій Гончаренко.
За його словами, на “Суспільному” — 85 депутатів і реальний баланс — там справді є можливість висловитись, почути різні позиції, як і має бути.
При цьому, як наголосив народний депутат, “Єдиний марафон” щороку фінансується з державного бюджету.
За його словами, останні соціологічні дослідження показали, що довіри до марафону немає взагалі.
