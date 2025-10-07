Нардепы хватаются за голову: украинцам рассказывают сказки об "успехах", "стабильности" и "победах"

Рубрики
С начала полномасштабной российской агрессии в Украине работает "Единый марафон". И если в первый год войны такая практика была оправдана, то начали возникать вопросы, как у украинских политиков и общественных деятелей, так и у западных партнеров. В 2024 году украинцы считали "Единый марафон" неактуальным, обратили внимание на него и в отчете Еврокомиссии.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
В Верховной Раде откровенно указывают, что "Единый марафон" нужно закрывать. Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
По его словам, на "Суспільному" — 85 депутатов и реальный баланс — там действительно есть возможность высказаться, услышать разные позиции, как и должно быть.
При этом, как отметил народный депутат, "Единый марафон" ежегодно финансируется из государственного бюджета.
По его словам, последние социологические исследования показали, что доверия к марафону вообще нет.
