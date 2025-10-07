Нардепы хватаются за голову: украинцам рассказывают сказки об "успехах", "стабильности" и "победах"

С начала полномасштабной российской агрессии в Украине работает "Единый марафон". И если в первый год войны такая практика была оправдана, то начали возникать вопросы, как у украинских политиков и общественных деятелей, так и у западных партнеров. В 2024 году украинцы считали "Единый марафон" неактуальным, обратили внимание на него и в отчете Еврокомиссии.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

В Верховной Раде откровенно указывают, что "Единый марафон" нужно закрывать. Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Вот такая у нас "свобода слова". Мониторинг "Детектора медиа" показал: за три месяца в телемарафоне "Единые новости" появилось только 38 разных депутатов. Из них более 80% — "Слуга народа". Оппозиции — практически ноль. На некоторых каналах парламент вообще "состоит" только из "слуг", — рассказал Гончаренко.

По его словам, на "Суспільному" — 85 депутатов и реальный баланс — там действительно есть возможность высказаться, услышать разные позиции, как и должно быть.

При этом, как отметил народный депутат, "Единый марафон" ежегодно финансируется из государственного бюджета.

"То есть из карманов украинцев. За что платят люди? За сказки об "успехах" в экономике, за "стабильность" в энергетике, за "победы", которых никто не видит? За кофе в Ялте, которого все еще нет", — подчеркнул политик.

По его словам, последние социологические исследования показали, что доверия к марафону вообще нет.

"Какой бы мир "розовых пони" там ни рисовали. Я давно говорю: этот бардак надо закрывать. Смысла в нем нет никакого. Только тратятся деньги. Средства надо направить на армию, на выплаты, социалку, а не на марафон имени Зеленского", — резюмировал политик.

