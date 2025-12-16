logo

Нардепы хватаются за голову: нужны критически важные решения
Нардепы хватаются за голову: нужны критически важные решения

Народная депутат Федина раскритиковала работу Верховной Рады

16 декабря 2025, 13:03
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Верховной Раде указывают на многие вопросы, которые нуждаются в первоочередном решении, однако на рассмотрение народных депутатов выносят далеко не самые главные вопросы.

Нардепы хватаются за голову: нужны критически важные решения

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народная депутат София Федина отметила, что последняя пленарная неделя в 2025 году.

"Ситуация на фронте — очень сложная. На международной арене — катастрофическая. Финансовая система государства шатается. И знаете, что мы будем принимать? Самый неотложный законопроект — переименование "копейки" в "шаг", — рассказала народный депутат.

По ее словам, это происходит не вместе с, а вместо критически важных решений:

  • добавить средства на нужды ВСУ,

  • военные закупки, амуницию и снаряды для фронта,

  • гарантий, что средства с дорог пойдут на военные нужды, а не на Буковеле,

  • передачи 20% НДФЛ напрямую бригадам, чтобы устранить коррупционные риски и дать военным возможность быстро закупать необходимое.

При этом, подчеркнула нардепка, депутаты нашли голоса, чтобы повысить себе выплаты, за что голосовали не все.

"А военным четвертый год не повышают выплаты ни на гривну — а там каждый день, каждый час высчитывается, если они не были непосредственно в зоне боевых действий... Нужно немедленно изменить повестку дня парламента: деньги — на Силы обороны. Согласны?", — подытожила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народных депутатов обескуражили заявления президента Украины Владимира Зеленского. В Раде заявили, что необходима встреча с Президентом Зеленским, чтобы вернуть парламенту реальную роль в вопросах мира и внешней политики. Отмечают, что в медиа появились тревожные сигналы, которые народные депутаты узнают из новостей.




Источник: https://t.me/Sofiya_Fedyna/14054
