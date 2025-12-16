Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде указывают на многие вопросы, которые нуждаются в первоочередном решении, однако на рассмотрение народных депутатов выносят далеко не самые главные вопросы.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народная депутат София Федина отметила, что последняя пленарная неделя в 2025 году.
По ее словам, это происходит не вместе с, а вместо критически важных решений:
добавить средства на нужды ВСУ,
военные закупки, амуницию и снаряды для фронта,
гарантий, что средства с дорог пойдут на военные нужды, а не на Буковеле,
передачи 20% НДФЛ напрямую бригадам, чтобы устранить коррупционные риски и дать военным возможность быстро закупать необходимое.
При этом, подчеркнула нардепка, депутаты нашли голоса, чтобы повысить себе выплаты, за что голосовали не все.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что народных депутатов обескуражили заявления президента Украины Владимира Зеленского. В Раде заявили, что необходима встреча с Президентом Зеленским, чтобы вернуть парламенту реальную роль в вопросах мира и внешней политики. Отмечают, что в медиа появились тревожные сигналы, которые народные депутаты узнают из новостей.