Політика України 2025 Нардепи дивуються: що насправді відбувається з підготовкою до виборів
Нардепи дивуються: що насправді відбувається з підготовкою до виборів

Народний депутат Железняк прокоментував підготовку до виборів

16 грудня 2025, 14:21
Автор:
Кречмаровская Наталия

Заява президента України Володимира Зеленського про готовність провести вибори та вказівка нардепам розробити відповідне законодавство спантеличила народних обранців. 

Нардепи дивуються: що насправді відбувається з підготовкою до виборів

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що є відчуття певного дисонансу. З одного боку, читаючи ЗМІ або Telegram, складається враження від всіх заяв, що ось-ось буде прогрес по мирних угодах. Однак якщо так,  пояснив, політик, то правда ж дивно, що історія з підготовкою законопроєкту про повоєнні вибори відправлена в довгу робочу групу.

“І ось ту або ЗМІ перебільшують прогрес по миру, або щось не так з процесом підготовки законопроєкту. І щось мені підказує, що це саме перший варіант. Але всім же подобаються гучні заголовки. Радий буду помилитися”, — підсумував народний депутат. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народних депутатів збентежили заяви президента України Володимира Зеленського. У Раді заявили, що необхідна зустріч із Президентом Зеленським, щоб повернути парламенту реальну роль у питаннях миру та зовнішньої політики.

Народна депутатка Софія Федина зазначила, що у медіа зʼявились тривожні сигнали, про які народні депутати дізнаються з новин: вимога Президента до Парламенту розробити закон про вибори ПІД ЧАС воєнного стану; готовність Президента відмовитися від курсу на НАТО в обмін на безпекові гарантії.

Федина застерегла, що окрім безпекових ризиків, відмова України від курсу на НАТО під тиском “мирних умов” означатиме фактичне прийняття московського пропагандистського наративу про те, що агресія проти України була "виправданою". 



Джерело: https://t.me/yzheleznyak/15511
