Нардепы удивляются: что на самом деле происходит с подготовкой к выборам

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности провести выборы и указание нардепам разработать соответствующее законодательство озадачило народных избранников.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что есть ощущение определенного диссонанса. С одной стороны, читая СМИ или Telegram, создается впечатление от всех заявлений, что вот-вот будет прогресс по мирным соглашениям. Однако если так, пояснил, политик, то правда удивительно, что история с подготовкой законопроекта о послевоенных выборах отправлена в длинную рабочую группу.

"И вот ту или СМИ преувеличивают прогресс по миру, или что-то не так с процессом подготовки законопроекта. И что-то мне подсказывает, что это именно первый вариант. Но всем же нравятся громкие заголовки. Рад буду ошибиться", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народных депутатов смутили заявления президента Украины Владимира Зеленского. В Раде заявили, что необходима встреча с Президентом Зеленским, чтобы вернуть парламенту реальную роль в вопросах мира и внешней политики.

Народная депутат София Федина отметила, что у медиа появились тревожные сигналы, о которых народные депутаты узнают из новостей: требование Президента к Парламенту разработать закон о выборах во время военного положения; готовность Президента отказаться от курса на НАТО в обмен на гарантии безопасности.

Федина предостерегла, что кроме рисков безопасности, отказ Украины от курса на НАТО под давлением "мирных условий" будет означать фактическое принятие московского пропагандистского нарратива о том, что агрессия против Украины была "оправданной".