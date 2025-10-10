Нардепам уривається терпець: що вимагають від Кабміну

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Росія завдала масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури — летіли дрони та ракети. У Верховній Раді намагалися з'ясувати ситуацію в енергетиці у представників уряду.
Кабмін. Фото з відкритих джерел
Народний депутат України Олександр Качура розповів, під час “Години запитань до уряду” звернувся до Прем’єр-міністра з питанням, яке хвилює кожного українця - підготовка до опалювального сезону.
Нардеп нагадав, що вся країна прокинулася сьогодні від вибухів та ударів по енергетичній інфраструктурі.
Користувачі мережі Facebook під постом зазначили:
Качура відповів, що раніше піднімав ці питання не публічно.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський на брифінгу зазначив, що після терористичних обстрілів енергетики Україна має дати відповідь. За його словами, вже є розуміння, що потрібно зробити далі.
Ворог, як пояснив Зеленський, накопичував засоби ураження і чекав дощу та туману, оскільки така погода заважає протиповітряній обороні, зокрема авіації.