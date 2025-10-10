Нардепам уривається терпець: що вимагають від Кабміну

Росія завдала масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури — летіли дрони та ракети. У Верховній Раді намагалися з'ясувати ситуацію в енергетиці у представників уряду.

Кабмін. Фото з відкритих джерел

Народний депутат України Олександр Качура розповів, під час “Години запитань до уряду” звернувся до Прем’єр-міністра з питанням, яке хвилює кожного українця - підготовка до опалювального сезону.

Нардеп нагадав, що вся країна прокинулася сьогодні від вибухів та ударів по енергетичній інфраструктурі.

“У Сумській області досі немає повноцінно світла і води! Навіть графіки наразі не виконуються. Люди виживають на генераторах, і пальне стало питанням номер один. Закликав уряд розпочати відвертий діалог щодо реального стану енергетичної системи та готовності до зими. Українці мають знати правду, а не почути чергові обіцянки. Наші діти повинні бути в теплі!”, — наголосив політик.

Користувачі мережі Facebook під постом зазначили:

“Готується? А влітку, у вас, мабуть, були канікули. Війни для вас не було”

Качура відповів, що раніше піднімав ці питання не публічно.

“А тепер бачу, що треба давати розголос, бо ситуація наближається до критичної!”

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський на брифінгу зазначив, що після терористичних обстрілів енергетики Україна має дати відповідь. За його словами, вже є розуміння, що потрібно зробити далі.

Ворог, як пояснив Зеленський, накопичував засоби ураження і чекав дощу та туману, оскільки така погода заважає протиповітряній обороні, зокрема авіації.