Нардепы теряют терпение: что требуют от Кабмина

Кречмаровская Наталия
Россия нанесла массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры – летели дроны и ракеты. В Верховной Раде пытались выяснить ситуацию в энергетике у представителей правительства.
Кабмин. Фото из открытых источников
Народный депутат Украины Александр Качура рассказал, во время "Часа вопросов к правительству" обратился к Премьер-министру с вопросом, который волнует каждого украинца — подготовка к отопительному сезону.
Нардеп напомнил, что вся страна проснулась сегодня от взрывов и ударов по энергетической инфраструктуре.
Качура ответил, что раньше поднимал эти вопросы не публично.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский на брифинге отметил, что после террористических обстрелов энергетики Украина должна дать ответ. По его словам, уже есть понимание, что нужно сделать дальше.
Враг, как объяснил Зеленский, накапливал средства поражения и ожидал дождя и тумана, поскольку такая погода мешает противовоздушной обороне, в частности, авиации.