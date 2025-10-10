logo

BTC/USD

114411

ETH/USD

3910.44

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Нардепы теряют терпение: что требуют от Кабмина
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардепы теряют терпение: что требуют от Кабмина

Народный депутат Качура отметил, что ситуация в Украине близится к критической

10 октября 2025, 23:04
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Россия нанесла массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры – летели дроны и ракеты. В Верховной Раде пытались выяснить ситуацию в энергетике у представителей правительства.

Нардепы теряют терпение: что требуют от Кабмина

Кабмин. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Александр Качура рассказал, во время "Часа вопросов к правительству" обратился к Премьер-министру с вопросом, который волнует каждого украинца — подготовка к отопительному сезону.

Нардеп напомнил, что вся страна проснулась сегодня от взрывов и ударов по энергетической инфраструктуре.

"В Сумской области до сих пор нет полноценно света и воды! Даже графики пока не выполняются. Люди выживают на генераторах, и горючее стало вопросом номер один. Призвал правительство начать откровенный диалог относительно реального состояния энергетической системы и готовности к зиме. Украинцы должны знать правду, а не услышать очередные обещания. Наши дети должны быть в тепле!”, — подчеркнул политик.

Пользователи Facebook под постом отметили:

"Готовится? А летом, у вас, наверное, были каникулы. Войны для вас не было"

Качура ответил, что раньше поднимал эти вопросы не публично.

"А теперь вижу, что надо давать огласку, потому что ситуация приближается к критической!"

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский на брифинге отметил, что после террористических обстрелов энергетики Украина должна дать ответ. По его словам, уже есть понимание, что нужно сделать дальше.

Враг, как объяснил Зеленский, накапливал средства поражения и ожидал дождя и тумана, поскольку такая погода мешает противовоздушной обороне, в частности, авиации.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/reel/1317700709859919
Теги:

Новости

Все новости