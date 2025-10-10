Нардепы теряют терпение: что требуют от Кабмина

Россия нанесла массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры – летели дроны и ракеты. В Верховной Раде пытались выяснить ситуацию в энергетике у представителей правительства.

Кабмин. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Александр Качура рассказал, во время "Часа вопросов к правительству" обратился к Премьер-министру с вопросом, который волнует каждого украинца — подготовка к отопительному сезону.

Нардеп напомнил, что вся страна проснулась сегодня от взрывов и ударов по энергетической инфраструктуре.

"В Сумской области до сих пор нет полноценно света и воды! Даже графики пока не выполняются. Люди выживают на генераторах, и горючее стало вопросом номер один. Призвал правительство начать откровенный диалог относительно реального состояния энергетической системы и готовности к зиме. Украинцы должны знать правду, а не услышать очередные обещания. Наши дети должны быть в тепле!”, — подчеркнул политик.

Пользователи Facebook под постом отметили:

"Готовится? А летом, у вас, наверное, были каникулы. Войны для вас не было"

Качура ответил, что раньше поднимал эти вопросы не публично.

"А теперь вижу, что надо давать огласку, потому что ситуация приближается к критической!"

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский на брифинге отметил, что после террористических обстрелов энергетики Украина должна дать ответ. По его словам, уже есть понимание, что нужно сделать дальше.

Враг, как объяснил Зеленский, накапливал средства поражения и ожидал дождя и тумана, поскольку такая погода мешает противовоздушной обороне, в частности, авиации.