Нардеп нецензурно вилаявся з трибуни парламенту (ВІДЕО)

Під час пленарного засідання Верховної Ради України стався черговий емоційний інцидент. Народний депутат Олександр Сухов, який входить до депутатської групи "Довіра", не стримав емоцій, коли йому не надали слова для виступу. Про це повідомляють "Коментарі" з посиланням на трансляцію телеканалу "Рада".

Олександр Сухов (фото з відкритих джерел)

Після того як головуючий на засіданні не дав йому можливості висловитися, Сухов емоційно відреагував, уживши нецензурну лексику. Його слова чітко зафіксовані на відео прямої трансляції.

Обережно! У ролику, що поширюється мережею, присутня ненормативна лексика.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смелянський на вихідних опублікував відео з вареними раками, яке підписав.

"За вікном глибока осінь, хотілось тюльки з чорним хлібом і цибулею, але тюльку гарну не знайшов. Але коли немає тюльки — є раки, ці може й не по 5 а по 3, але теж додають людям з Одеси додаткову енергію, коли треба позитивні емоції".

Таке повідомлення обурило народного депутата від партії "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка, який опублікував скриншот допису Смелянського та написав: "У голови Укрпошти – раки. У звичайного листоноші – масла немає за що купити. В країні все йде до *РАКИ".

В українських магазинах ціна за варені раки варіюється від 800 гривень за 10-15 штук великого розміру, а саме такі були на тарілці Смелянського, до 1600 гривень. І якщо він не наловив їх сам, а нерестова заборона на вилов раків у водоймах України закінчилася 30 вересня, то очільник "Укрпошти" виклав за півтора десятка раків майже чверть мінімальної зарплати в Україні.