logo_ukra

BTC/USD

110339

ETH/USD

3919.15

USD/UAH

41.9

EUR/UAH

48.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2025 Нардеп нецензурно вилаявся з трибуни парламенту (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардеп нецензурно вилаявся з трибуни парламенту (ВІДЕО)

Інцидент трапився під час засідання парламенту, коли народному депутату Олександру Сухову від групи «Довіра» не надали слова для виступу

23 жовтня 2025, 20:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Під час пленарного засідання Верховної Ради України стався черговий емоційний інцидент. Народний депутат Олександр Сухов, який входить до депутатської групи "Довіра", не стримав емоцій, коли йому не надали слова для виступу. Про це повідомляють "Коментарі" з посиланням на трансляцію телеканалу "Рада".

Нардеп нецензурно вилаявся з трибуни парламенту (ВІДЕО)

Олександр Сухов (фото з відкритих джерел)

Після того як головуючий на засіданні не дав йому можливості висловитися, Сухов емоційно відреагував, уживши нецензурну лексику. Його слова чітко зафіксовані на відео прямої трансляції.

Обережно! У ролику, що поширюється мережею, присутня ненормативна лексика.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смелянський на вихідних опублікував відео з вареними раками, яке підписав. 

"За вікном глибока осінь, хотілось тюльки з чорним хлібом і цибулею, але тюльку гарну не знайшов. Але коли немає тюльки — є раки, ці може й не по 5 а по 3, але теж додають людям з Одеси додаткову енергію, коли треба позитивні емоції".

Таке повідомлення обурило народного депутата від партії "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка, який опублікував скриншот допису Смелянського та написав: "У голови Укрпошти – раки. У звичайного листоноші – масла немає за що купити. В країні все йде до *РАКИ".
В українських магазинах ціна за варені раки варіюється від 800 гривень за 10-15 штук великого розміру, а саме такі були на тарілці Смелянського, до 1600 гривень. І якщо він не наловив їх сам, а нерестова заборона на вилов раків у водоймах України закінчилася 30 вересня, то очільник "Укрпошти" виклав за півтора десятка раків майже чверть мінімальної зарплати в Україні.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини