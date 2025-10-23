Нардеп нецензурно выругался с трибуны парламента (ВИДЕО)

В ходе пленарного заседания Верховной Рады Украины произошел очередной эмоциональный инцидент. Народный депутат Александр Сухов, входящий в депутатскую группу "Доверие", не сдержал эмоций, когда ему не предоставили слова для выступления. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на трансляцию телеканала "Рада".

Александр Сухов (фото из открытых источников)

После того как председательствующий на заседании не дал ему возможности высказаться, Сухов эмоционально отреагировал, употребив нецензурную лексику. Его слова четко запечатлены на видео прямой трансляции.

Осторожно! В ролике, распространяемом сетью, присутствует ненормативная лексика.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский на выходных опубликовал видео с вареными раками, которое подписал.

"За окном глубокая осень, хотелось тюльки с черным хлебом и луком, но тюльку хорошую не нашел. Но когда нет тюльки — есть раки, это может и не по 5, а по 3, но тоже добавляют людям из Одессы дополнительную энергию, когда нужны положительные эмоции".

Такое сообщение возмутило народного депутата от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, который опубликовал скриншот сообщения Смелянского и написал: "У главы Укрпочты – раки. У обычного почтальона – масла не за что купить. В стране все идет в *РАКИ".

В украинских магазинах цена за вареные раки варьируется от 800 гривен за 10-15 штук большого размера, а именно такие были на тарелке Смелянского до 1600 гривен. И если он не наловил их сам, а нерестовый запрет на отлов раков в водоемах Украины закончился 30 сентября, то глава "Укрпочты" выложил за полтора десятка раков почти четверть минимальной зарплаты в Украине.