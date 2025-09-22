“Наче серпом по…”: нардепа здивувала реакція колег

Дуже важливий тиждень для України — світ збереться на Генасамблею ООН у Нью-Йорку.

Про це зазначив народний депутат України Дмитро Чорний. Політик зауважив, що у президента України Володимира Зеленського заплановані десятки зустрічей з лідерами з усіх куточків світу. Також Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Чорний переконаний, що всі ці події можуть зміцнити міжнародний фронт проти агресора та стати ще одним кроком до завершення війни.

“І от на цьому фоні серед колег у Верховній Раді тиша. Жоден депутат так і не написав про важливість цього тижня для країни. Від партій Порошенка й колишніх ОПЗЖ мовчання зрозуміле. Для них наші воєнні успіхи на Добропіллі та дипломатичні перемоги є досить болісними, наче серпом по… Але колеги зі “Слуги народу”, чому мовчите ви? Що трапилось? Це не дріб’язкова історія. Це реальний шанс для країни, і мовчання тут виглядає щонайменше дивно”, — зазначив народний обранець.

