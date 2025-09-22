“Наче серпом по…”: нардепа здивувала реакція колег

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Дуже важливий тиждень для України — світ збереться на Генасамблею ООН у Нью-Йорку.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Про це зазначив народний депутат України Дмитро Чорний. Політик зауважив, що у президента України Володимира Зеленського заплановані десятки зустрічей з лідерами з усіх куточків світу. Також Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Чорний переконаний, що всі ці події можуть зміцнити міжнародний фронт проти агресора та стати ще одним кроком до завершення війни.
Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що в Раді розкритикували заяву заступника керівника Офісу президента України Ірини Верещук. Народний депутат Олексій Гончаренко переконаний, що влада не надала нормальної підтримки тим, хто вже знаходиться в Україні та не має житла, хто виїхав з окупації.
Він зазначив, що заява про надання житла тим, хто вирішить повернутися з Польщі, звучить добре. Однак він поцікавився, що зробили для тих, хто вже тут, в Україні. Що отримали люди, які роками жили під окупацією, наважились вирватися й приїхали сюди, але через відсутність підтримки були змушені повернутися назад, наголосив народний депутат.