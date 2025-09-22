"Как серпом по…": нардепа удивила реакция коллег

Очень важная неделя для Украины – мир соберется на Генассамблею ООН в Нью-Йорке.

Об этом сказал народный депутат Украины Дмитрий Черный. Политик отметил, что у президента Украины Владимира Зеленского запланированы десятки встреч с лидерами со всех уголков мира. Также Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом. Черный уверен, что все эти события могут укрепить международный фронт против агрессора и стать еще одним шагом к завершению войны.

"И вот на этом фоне среди коллег в Верховной Раде тишина. Ни один депутат так и не написал о важности на этой неделе для страны. От партий Порошенко и бывших ОПЗЖ молчание понятно. Для них наши военные успехи на Доброполье и дипломатические победы достаточно болезненны, как серпом по… Но коллеги из "Слуги народа", почему молчите вы? Что произошло? Это не пустяковая история. Это реальный шанс для страны, и молчание здесь выглядит, по меньшей мере, странно”, — отметил народный избранник.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде раскритиковали заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирины Верещук. Народный депутат Алексей Гончаренко убежден, что власть не предоставила нормальной поддержки тем, кто уже находится в Украине и не имеет жилья, кто выехал из оккупации.

Он отметил, что заявление о предоставлении жилья тем, кто решит вернуться из Польши, звучит хорошо. Однако он поинтересовался, что сделали для тех, кто уже здесь, в Украине. Получившие люди, которые годами жили под оккупацией, решились вырваться и приехали сюда, но из-за отсутствия поддержки были вынуждены вернуться назад, подчеркнул народный депутат.



