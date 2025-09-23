На Заході мовчки дивуються: які кроки Зеленського все більше викликають занепокоєння

Рубрики
Кравцев Сергей
Західні партнери Києві все частіше висловлюють стурбованість прагненням української влади до централізації. При цьому розуміючи, що публічна критика такого підходу влада Зеленського може нашкодити Україні, яка продовжує перебувати у війні, утримуються від різких заяв. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання "Politico".
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Видання з посиланням на джерела пише, що Зеленський на останній зустрічі зі "Слугами народу" нарікав на членів парламенту, активістів громадянського суспільства та журналістів за те, що вони "не змогли сприяти створенню непохитного образу України серед західних партнерів".
Також, за інформацією Politico, на останній зустрічі з депутатами Зеленський "чітко заявив про свій намір балотуватися на будь-яких виборах, які відбудуться". Такі заяви викликають занепокоєння не лише в опозиції, а й у тих людей, які сьогодні є прихильниками влади, адже заяви Зеленського дедалі частіше демонструють бажання мати монополію влади.
