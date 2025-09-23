logo

BTC/USD

113148

ETH/USD

4210.47

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 На Западе молча недоумевают: какие шаги Зеленского все больше вызывают беспокойство
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе молча недоумевают: какие шаги Зеленского все больше вызывают беспокойство

Politico пишет о том, что на Западе видят стремление власти Украины к централизации и обеспокоены этим

23 сентября 2025, 11:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Западные партнеры Киеве все чаще выражают обеспокоенность стремлением украинской власти к централизации. При этом, понимая, что публичная критика такого подхода власти Зеленского может навредить Украине, которая продолжает находиться в войне, воздерживаются от резких заявлений. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

На Западе молча недоумевают: какие шаги Зеленского все больше вызывают беспокойство

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Издание со ссылкой на источники пишет, что Зеленский на последней встрече со "Слугами народа" сетовал на членов парламента, активистов гражданского общества и журналистов за то, что они "не смогли способствовать созданию непоколебимого образа Украины среди западных партнеров".

"Президент воинственно заявил, что любые негативные высказывания украинцев о ситуации внутри страны отвлекают внимание от того, на чем следует сосредоточиться, военных усилиях и усилении поддержки со стороны иностранных союзников", — говорится в публикации.

Также, по информации "Politico", на последней встрече с депутатами Зеленский "четко заявил о своем намерении баллотироваться на любых выборах, которые состоятся". Такие заявления вызывают беспокойство не только у оппозиции, но и тех людей, которые сегодня являются сторонниками власти, ведь заявления Зеленского все чаще демонстрируют желание иметь монополию власти.

"Политические оппоненты давно жалуются на популистское нетерпение украинского лидера к ограничениям и сложностям, необходимым для управления демократией, и на его врожденную колючесть к критике. Однако его защитники игнорируют эти жалобы, говоря, что война требует твердой, решительной руки", — пишет Politico.

Читайте также на портале "Комментарии" - Владимир Зеленский ответил Дональду Трампу на ультиматум Европе о санкциях против РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/volodymyr-zelenskyy-ukraine-servant-of-the-people-party/?reg-wall=true
Теги:

Новости

Все новости