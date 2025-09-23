На Западе молча недоумевают: какие шаги Зеленского все больше вызывают беспокойство

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Западные партнеры Киеве все чаще выражают обеспокоенность стремлением украинской власти к централизации. При этом, понимая, что публичная критика такого подхода власти Зеленского может навредить Украине, которая продолжает находиться в войне, воздерживаются от резких заявлений. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Издание со ссылкой на источники пишет, что Зеленский на последней встрече со "Слугами народа" сетовал на членов парламента, активистов гражданского общества и журналистов за то, что они "не смогли способствовать созданию непоколебимого образа Украины среди западных партнеров".
Также, по информации "Politico", на последней встрече с депутатами Зеленский "четко заявил о своем намерении баллотироваться на любых выборах, которые состоятся". Такие заявления вызывают беспокойство не только у оппозиции, но и тех людей, которые сегодня являются сторонниками власти, ведь заявления Зеленского все чаще демонстрируют желание иметь монополию власти.
Читайте также на портале "Комментарии" - Владимир Зеленский ответил Дональду Трампу на ультиматум Европе о санкциях против РФ.