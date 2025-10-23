На тлі заяв Трампа про Путіна нардепи кличуть українців на протести в США

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Напередодні президент США Дональд Трамп приголомшив різкими заявами у бік російського лідера Володимира Путіна. Заявив, що зустріч скасовано, США накладає санкції на московські нафтові компанії, Трамп буде говорити з Сі Цзіньпіном, щоб Китай не купував московську нафту.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
У Верховній Раді України привітали таке рішення — народна депутатка Софія Федина поділилася своїми висновками. Зараз, за її словами, враховуючи всі заяви, а також вже достовірну інформацію про неспівпадіння між тим, як любʼязно Трамп відгукується про Путіна на загал, і тим, що відбувається за лаштунками, починає формуватись відчуття, що “маятник Трампа” таки на українському боці.
Народна депутатка наголосила, що Україна має витягнути на-гора і зробити вірусною у соцмережах всю московську пропаганду. За її словами, потрібно розповісти Америці, про те що “США — головний ворог московії”, що “США — імперія брехні”, що “США розв’язують війни по всьому світу”, що американське суспільство “загниває” і “деградує”.
