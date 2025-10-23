logo_ukra

На тлі заяв Трампа про Путіна нардепи кличуть українців на протести в США
commentss НОВИНИ Всі новини

На тлі заяв Трампа про Путіна нардепи кличуть українців на протести в США

Народна депутатка Федина розповіла, що потрібно фінансувати інформаційну стратегію в США

23 жовтня 2025, 18:10
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Напередодні президент США Дональд Трамп приголомшив різкими заявами у бік російського лідера Володимира Путіна. Заявив, що зустріч скасовано, США накладає санкції на московські нафтові компанії, Трамп буде говорити з Сі Цзіньпіном, щоб Китай не купував московську нафту.

На тлі заяв Трампа про Путіна нардепи кличуть українців на протести в США

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

У Верховній Раді України привітали таке рішення — народна депутатка Софія Федина поділилася своїми висновками. Зараз, за її словами, враховуючи всі заяви, а також вже достовірну інформацію про неспівпадіння між тим, як любʼязно Трамп відгукується про Путіна на загал, і тим, що відбувається за лаштунками, починає формуватись відчуття, що “маятник Трампа” таки на українському боці.

“Ми маємо триматись за цей шанс і зробити все можливе і неможливе, аби перетягнути США на наш бік остаточно. Україна повинна переконати Трампа і його ближнє оточення, що поразка,  московії – це якраз make America great”, — переконана вона. 

Народна депутатка наголосила, що Україна має витягнути на-гора і зробити вірусною у соцмережах всю московську пропаганду. За її словами, потрібно розповісти Америці, про те що “США — головний ворог московії”, що “США — імперія брехні”, що “США розв’язують війни по всьому світу”, що американське суспільство “загниває” і “деградує”.

“Потрібно сформувати централізований меседж і відновити інформаційну політику на місцях у США, організувати сотні тисяч українців, щоб протести відбувались постійно у всіх штатах, вимагаючи відповідальності для РФ. І оце та інформаційна стратегія, на яку можна було б використати кошти, які прожирає єдиний марафон”, — переконана нардепка. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке рішення президента США не сподобається Путіну.




Джерело: https://t.me/Sofiya_Fedyna/13581
