На фоне заявлений Трампа о Путине нардепы зовут украинцев на протесты в США

Накануне президент США Дональд Трамп ошеломил резкими заявлениями в сторону российского лидера Владимира Путина. Заявив, что встреча отменена, США налагает санкции на московские нефтяные компании, Трамп будет говорить с Си Цзиньпином, чтобы Китай не покупал московскую нефть.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

В Верховной Раде Украины приветствовали такое решение – народная депутат София Федина поделилась своими выводами. Сейчас, по ее словам, учитывая все заявления, а также уже достоверную информацию о несовпадении между тем, как любезно Трамп отзывается о Путине в целом, и тем, что происходит за кулисами, начинает формироваться ощущение, что "маятник Трампа" на украинской стороне.

"Мы должны держаться за этот шанс и сделать все возможное и невозможное, чтобы перетащить США на нашу сторону окончательно. Украина должна убедить Трампа и его ближнее окружение, что поражение московии — это как раз make America great", — убеждена она.

Народная депутат подчеркнула, что Украина должна вытянуть на-гора и сделать вирусной в соцсетях всю московскую пропаганду. По ее словам, нужно рассказать Америке, что "США — главный враг московии", что "США — империя лжи", "США развязывают войны по всему миру", что американское общество "загнивает" и "деградирует".

"Нужно сформировать централизованный месседж и возобновить информационную политику на местах в США, организовать сотни тысяч украинцев, чтобы протесты проходили постоянно во всех штатах, требуя ответственности для РФ. И вот информационная стратегия, на которую можно было бы использовать средства, которые прожирает единый марафон", — убеждена нардепка.

