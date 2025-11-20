На фоні мирного плану Трампа в Україні активізувалася партія миру: хто в її складі

Рубрики
Кравцев Сергей
Активізація мирного процесу водночас з корупційним скандалом навколо Міндіча сприяли реанімації сподівань так званої "партії миру" повернутися до влади в Україні. Мова йде про емігрантів-"регіоналів", а також тих прибічників Януковича, які досі залишилися в Україні. Про це розповів політтехнолог Олег Постернак.
Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел
Експерт пояснює, розрахунок нескладний – сприяти дискредитації нинішньої адміністрації, а також працювати над тим, щоб у мирному плані зʼявився пункт про недоторканість "колишніх". А там, якщо політична криза вийде на новий рівень – і претендувати на владу в Україні, обіцяючи і Вашингтону, і Москві повну слухняність в обмін на частину територій та відмову від суверенітету.
Саме тому, наголошує Олег Постернак, наразі триває інформаційна атака на "Азов", вояків якого вкотре звинувачують у "нацизмі". З цією ж метою у соціальних мережах розгорнулася кампанія проти ГУР МО.
