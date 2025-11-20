logo_ukra

На фоні мирного плану Трампа в Україні активізувалася партія миру: хто в її складі
НОВИНИ

На фоні мирного плану Трампа в Україні активізувалася партія миру: хто в її складі

Пріоритетним внутрішньополітичним завданням для «партії миру» є максимальна дискредитація у західному медіапросторі найбільш відомих представників Сил оборони країни

20 листопада 2025, 15:33
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Активізація мирного процесу водночас з корупційним скандалом навколо Міндіча сприяли реанімації сподівань так званої "партії миру" повернутися до влади в Україні. Мова йде про емігрантів-"регіоналів", а також тих прибічників Януковича, які досі залишилися в Україні. Про це розповів політтехнолог Олег Постернак. 

На фоні мирного плану Трампа в Україні активізувалася партія миру: хто в її складі

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

Експерт пояснює, розрахунок нескладний – сприяти дискредитації нинішньої адміністрації, а також працювати над тим, щоб у мирному плані зʼявився пункт про недоторканість "колишніх". А там, якщо політична криза вийде на новий рівень – і претендувати на владу в Україні, обіцяючи і Вашингтону, і Москві повну слухняність в обмін на частину територій та відмову від суверенітету. 

"Зрозуміло, що назва "партії миру" — лише оманливий камуфляж. Справжня її назва – Партія капітуляції. Так само зрозуміло, що значна частина бойових офіцерів, які не збираються гратися у "політику", намірам цієї групи реваншистів, буде протидіяти усіма способами. Тому пріоритетним внутрішньополітичним завданням для "партії миру" є максимальна дискредитація у західному медіапросторі найбільш відомих представників Сил оборони країни. З тим, щоб і ЄС, і США самоусунулися і від допомоги на нинішньому етапі, і від сприяння патріотам, коли ті захищатимуть національні інтереси України уже від внутрішніх ворогів", – зазначив політтехнолог.

Саме тому, наголошує Олег Постернак, наразі триває інформаційна атака на "Азов", вояків якого вкотре звинувачують у "нацизмі". З цією ж метою у соціальних мережах розгорнулася кампанія проти ГУР МО.

Читайте також на порталі "Коментарі" — радник президента США Дональда Трампа з політичних питань Стівен Міллер під час спілкування з журналістами заявив, що припинення російської війни в Україні є одним із пріоритетів зовнішньої політики Штатів.




