На фоне мирного плана Трампа в Украине активизировалась партия мира: кто в ее составе

Активизация мирного процесса вместе с коррупционным скандалом вокруг Миндича способствовала реанимации надежд так называемой "партии мира" вернуться к власти в Украине. Речь идет об эмигрантах-"регионалах", а также о тех сторонниках Януковича, которые до сих пор остались в Украине. Об этом рассказал политтехнолог Олег Постернак.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Эксперт объясняет, что расчет несложный – способствовать дискредитации нынешней администрации, а также работать над тем, чтобы в мирном плане появился пункт о неприкосновенности "бывших". А там, если политический кризис выйдет на новый уровень – и претендовать на власть в Украине, обещая и Вашингтону, и Москве полное послушание в обмен на часть территорий и отказ от суверенитета.

"Понятно, что название "партии мира" – лишь обманчивый камуфляж. Настоящее ее название – Партия капитуляции. Также понятно, что значительная часть боевых офицеров, которые не собираются играть в "политику", намерениям этой группы реваншистов, будет противодействовать всеми способами. Поэтому приоритетной внутриполитической задачей для "партии мира" является максимальная дискредитация в западном медиапространстве наиболее известных представителей сил обороны страны. С тем чтобы и ЕС, и США самоустранились и от помощи на нынешнем этапе, и от содействия патриотам, когда те будут защищать национальные интересы Украины уже от внутренних врагов", – отметил политтехнолог.

Именно поэтому, отмечает Олег Постернак, сейчас идет информационная атака на "Азов", воинов которого в очередной раз обвиняют в "нацизме". С этой же целью в социальных сетях развернулась кампания против ГУР МО.

Читайте на портале "Комментарии" — советник президента США Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер во время общения с журналистами заявил, что прекращение российской войны в Украине является одним из приоритетов внешней политики Штатов.



