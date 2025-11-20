На фоне мирного плана Трампа в Украине активизировалась партия мира: кто в ее составе

Рубрики
Кравцев Сергей
Активизация мирного процесса вместе с коррупционным скандалом вокруг Миндича способствовала реанимации надежд так называемой "партии мира" вернуться к власти в Украине. Речь идет об эмигрантах-"регионалах", а также о тех сторонниках Януковича, которые до сих пор остались в Украине. Об этом рассказал политтехнолог Олег Постернак.
Верховная Рада. Фото: из открытых источников
Эксперт объясняет, что расчет несложный – способствовать дискредитации нынешней администрации, а также работать над тем, чтобы в мирном плане появился пункт о неприкосновенности "бывших". А там, если политический кризис выйдет на новый уровень – и претендовать на власть в Украине, обещая и Вашингтону, и Москве полное послушание в обмен на часть территорий и отказ от суверенитета.
Именно поэтому, отмечает Олег Постернак, сейчас идет информационная атака на "Азов", воинов которого в очередной раз обвиняют в "нацизме". С этой же целью в социальных сетях развернулась кампания против ГУР МО.
