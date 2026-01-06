Мати подарувала 6 мільйонів: нардеп з Житомирщини купив нову квартиру в Києві

Народний депутат від Житомирської області Дмитро Костюк задекларував суттєві зміни у майновому стані наприкінці 2025 року. Згідно з офіційними повідомленнями, у грудні він отримав у подарунок 6 мільйонів гривень від своєї матері, після чого придбав квартиру в Києві вартістю понад 4,6 мільйона гривень.

Дмитро Костюк. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє видання Zhitomir.info, 27 грудня Костюк оприлюднив декларацію, в якій зазначив, що 19 грудня отримав грошовий подарунок від Костюк Олени Євгеніївни. Уже за кілька днів, 22 грудня, нардеп став власником квартири у столиці загальною площею 54,6 кв. м. Об’єкт нерухомості обійшовся у 4 млн 647 тис. 500 гривень.

До цього Дмитро Костюк мав квартиру у Звягелі, придбану ще у 2020 році. Його дружина з 2021 року володіє квартирою в Тернополі. Сам нардеп з 2016 року також зареєстрований у квартирі у Звягелі, співвласницею якої є його мати.

Мати депутата Олена Костюк у 2020 році балотувалася до Житомирської обласної ради від партії "Слуга народу". Вона також була пов’язана з ТОВ "Інформ-ЮА", зареєстрованим Костюком у Києві у 2020 році, яке працює у сфері телевізійного мовлення.

Дмитро Костюк став позафракційним народним депутатом після виходу з фракції "Слуга народу" влітку 2025 року. Причиною такого рішення назвав голосування за скандальний законопроєкт про позбавлення незалежності НАБУ та САП. За даними відкритих джерел, у 2024 році він отримав понад 742 тисячі гривень зарплати за роботу у Верховній Раді.

Раніше "Коментарі" писали, що за словами нардепа Олексія Гончаренка, Костюк нібито пропонував гроші своїм колегам для створення власної групи.

Також портал "Коментарі" повідомляв, що народна депутатка Мар'яна Безугла відповіла звідки в неї "дешева квартира" у Києві.



