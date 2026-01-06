Мать подарила 6 миллионов: нардеп из Житомирской области купил новую квартиру в Киеве

Народный депутат от Житомирской области Дмитрий Костюк задекларировал существенные изменения в имущественном состоянии в конце 2025 года. Согласно официальным сообщениям, в декабре он получил в подарок 6 миллионов гривен от своей матери, после чего приобрел квартиру в Киеве стоимостью более 4,6 миллиона гривен.

Дмитрий Костюк. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Zhitomir.info, 27 декабря Костюк обнародовал декларацию, в которой отметил, что 19 декабря получил денежный подарок от Костюк Елены Евгеньевны. Уже через несколько дней, 22 декабря, нардеп стал владельцем квартиры в столице общей площадью 54,6 кв. м. Объект недвижимости обошелся в 4 млн. 647 тыс. 500 гривен.

До этого у Дмитрия Костюка была квартира в Звягеле, приобретенная еще в 2020 году. Его жена с 2021 года владеет квартирой в Тернополе. Сам нардеп с 2016 года также зарегистрирован в квартире в Звягеле, совладелицей которой его мать.

Мать депутата Елена Костюк в 2020 году баллотировалась в Житомирский областной совет от партии "Слуга народа". Она также была связана с ООО "Информ-ЮА", зарегистрированным Костюком в Киеве в 2020 году, работающим в сфере телевизионного вещания.

Дмитрий Костюк стал внефракционным народным депутатом после ухода из фракции "Слуга народа" летом 2025 года. Причиной такого решения назвал голосование за скандальный законопроект о лишении независимости НАБУ и САП. По данным открытых источников, в 2024 году он получил более 742 тысяч гривен зарплаты за работу в Верховной Раде.

