Лубінець про вибух скарг на ТЦК: система примусу не працює
Лубінець про вибух скарг на ТЦК: система примусу не працює

Лубінець: кількість скарг на дії ТЦК зросла з десятків до тисяч

2 січня 2026, 21:26
Ткачова Марія

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про різке зростання кількості звернень громадян щодо порушення їхніх прав з боку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Лубінець про вибух скарг на ТЦК: система примусу не працює

Омбудсмен Лубінець про примусову мобілізацію в Україні

За його словами, у 2022 році він отримав лише 18 звернень із такими скаргами. У 2023 році їхня кількість зросла приблизно до 500, у 2024-му — до 3,5 тисячі, а у 2025 році показник сягнув майже 6 тисяч звернень.

Лубінець наголосив, що держава втратила мотивацію значної частини громадян, які у 2022–2023 роках добровільно прагнули долучитися до Сил оборони. На його переконання, владі не вдалося створити справедливу й зрозумілу систему, яка б гідно пропонувала умови служби, чітко визначала ролі та забезпечувала належну винагороду, зокрема фінансову.

Він зазначив, що побудувати систему примусу значно простіше, однак такий підхід не дає позитивного результату ні для держави, ні для Збройних сил. На його думку, нинішня модель потребує термінового перегляду та глибокого реформування.

Омбудсмен підкреслив, що час для змін ще є, однак зволікання може мати серйозні наслідки для обороноздатності країни та довіри суспільства.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Населений пункт Родинське наразі є головним осередком бойових дій на Покровському напрямку. Попри неодноразові заяви противника про нібито повний контроль над містом, реальна ситуація на місці залишається зовсім іншою. Про це повідомляє військовий Сил Оборони "Алекс".
У самому Родинському тривають інтенсивні бої. Російські підрозділи намагаються просунутися одразу з кількох напрямків: з півночі здійснюють спроби обходу в бік шахтної зони, а з півдня прагнуть вийти в тил українських позицій зі сторони Покровська.



Джерело: https://t.me/dmytrogordon_official/125741
