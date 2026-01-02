Лубинец о взрыве жалоб на ТЦК: система принуждения не работает

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о резком росте количества обращений граждан по поводу нарушения их прав со стороны территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Омбудсмен Лубинец про принужденную мобилизацию в Украине

По его словам, в 2022 году он получил всего 18 обращений с такими жалобами. В 2023 году их количество возросло примерно до 500, в 2024-м — до 3,5 тысяч, а в 2025 году показатель достиг почти 6 тысяч обращений.

Лубинец отметил, что государство потеряло мотивацию значительной части граждан, которые в 2022–2023 годах добровольно стремились присоединиться к силам обороны. По его убеждению, властям не удалось создать справедливую и понятную систему, которая достойно предлагала бы условия службы, четко определяла роли и обеспечивала надлежащее вознаграждение, в частности финансовую.

Он отметил, что построить систему принуждения гораздо проще, однако такой подход не дает положительного результата ни государству, ни Вооруженным силам. По его мнению, нынешняя модель нуждается в срочном пересмотре и глубоком реформировании.

Омбудсмен подчеркнул, что время для перемен еще есть, однако промедление может иметь серьезные последствия для обороноспособности страны и доверия общества.

Населённый пункт Родинское сейчас является главным центром боевых действий на Покровском направлении. Несмотря на неоднократные заявления противника о якобы полном контроле над городом, реальная ситуация на месте остается совсем другой. Об этом сообщает военный Сил Обороны "Алекс". Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что

В самом Родинском продолжаются интенсивные бои. Российские подразделения пытаются продвинуться сразу по нескольким направлениям: с севера предпринимают попытки обхода в сторону шахтной зоны, а с юга стремятся выйти в тыл украинских позиций со стороны Покровска.

