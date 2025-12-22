Лещенко і Подоляк перепризначені

Сергій Лещенко та Михайло Подоляк не залишали Офіс президента після відставки Андрія Єрмака. Обох перепризначили на посади радників ОП кілька тижнів тому.

Лещенко, Єрмак та Подоляк

За словами Лещенка, жодних суттєвих змін у роботі Офісу це не спричинило: він і Подоляк залишаються позаштатними радниками, а основна робота, як і раніше, зосереджена у заступників голови ОП та їхніх вертикалей.

Раніше низка ЗМІ повідомляла, що разом із Єрмаком нібито звільнили і його радників, однак ця інформація не підтвердилася.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Російські окупаційні війська почали оснащувати ударно-розвідувальні безпілотники "Молния-2Р" супутниковим зв’язком Starlink. Про це повідомляє Головне управління розвідки України. Фактично мова йде про спробу створити автономний повітряний розвідувальний комплекс із глобальним каналом передачі даних.

Також портал "Коментарі" повідомляв про те, що в окупованому Севастополі застрелили одного із засновників російської неонацистської бригади "Еспаньола" Станіслава Орлова, відомого під позивним "Іспанець". Обставини його смерті досі залишаються не до кінця зрозумілими, а російські джерела поширюють взаємовиключні версії подіі.

За інформацією російського незалежного видання Astra, Станіслава Орлова було вбито ще 4 грудня у будинку №51 садового товариства "Флотський" в окупованому Севастополі, де він проживав протягом останніх тижнів. Камери відеоспостереження зафіксували приїзд чотирьох автомобілів, з яких вийшли озброєні люди в масках. Після цього пролунали постріли. Медики прибули на місце лише через шість годин після інциденту. Офіційно смерть Орлова підтвердили лише 19 грудня, без розкриття деталей і без публічного пояснення обставин загибелі.

