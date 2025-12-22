Лещенко и Подоляк переназначены

Сергей Лещенко и Михаил Подоляк не покидали офис президента после отставки Андрея Ермака. Оба переназначены на должности советников ОП несколько недель назад.

Лещенко, Ермак и Подоляк

По словам Лещенко, никаких существенных изменений в работе Офиса это не повлекло за собой: он и Подоляк остаются внештатными советниками, а основная работа по-прежнему сосредоточена у заместителей председателя ОП и их вертикалей.

Ранее ряд СМИ сообщал, что вместе с Ермаком якобы уволили и его советников, однако эта информация не подтвердилась.

