Кучма розповів, як Путін вимагав жорстко придушити Помаранчеву революцію

Другий президент України Леонід Кучма розповів, що під час Помаранчевої революції у 2004 році Володимир Путін намагався переконати його застосувати силу проти мирних протестувальників.

Леонід Кучма та Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Леонід Кучма в інтерв’ю "BBC Україна" розповів, що його зустріч із Путіним відбулася у московському аеропорту на початку зими 2004 року, коли в Україні відбувалася Помаранчева революція. Тоді російський диктатор переконував Кучму вдатися до жорстких дій щодо мирно протесту.

"Путін майже годину переконував мене діяти проти Майдану жорстко. Я намагався пояснити йому, чому я не можу цього робити, а якби й міг, то не буду. Не думаю, що він мене зрозумів. Тим більше, що останнім моїм аргументом були слова: "Україна — не Росія"", — сказав Кучма.

Експрезидент України заявив, що це були одні з його найважчих переговорів з Путіним.

Помаранчева революція розпочалася 22 листопада 2004 року після масових фальсифікацій під час другого туру президентських виборів, коли переможцем оголосили Віктора Януковича, тодішнього прем’єр-міністра. Його опонентом був лідер опозиції Віктор Ющенко. Протести тривали тижнями й завершилися проведенням повторного голосування, за підсумками якого Ющенко став президентом.

Кучма на той момент підтримував кандидатуру Януковича.

Згодом, уже за часів правління Януковича, в Україні стався силовий розгін, коли у ніч на 30 листопада 2013 року спецпідрозділ "Беркут" жорстко розігнав мирний Євромайдан у центрі Києва. Ці події стали переломним моментом, перетворивши протест із проєвропейського на масовий антиурядовий рух, який у підсумку привів до Революції Гідності.

